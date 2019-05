Un dia lent i tranquil en el judici a la cúpula del Procés, s'ha convertit en només uns minuts en un intercanvi d'apreciacions i retrets -en aquest cas, mantenint les formes-, en què les defenses dels 12 processats han aconseguit el seu propòsit. El president de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha acceptat aquest dijous la petició de les defenses, i ha fet abandonar el Saló de Plens de l'Alt Tribunal a un dels dos guàrdies civils cridats per comparèixer com a pèrits a proposta de la Fiscalia.



La interlocutòria d'admissió de prova de la causa ja deixava clar que tots dos declararien en qualitat de "testimonis experts", més que com a pèrits a l'ús, i les defenses van notificar a l'inici de la sessió de tarda que un d'ells, capità del cos, ja va prestar declaració com a testimoni, també cridat per l'acusació. Tots dos havien d'explicar la naturalesa dels documents confiscats en el registre al despatx de Josep Maria Jove, número dos d'Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 2017, entre ells el famós Enfocats.

Que un testimoni declarés dues vegades "provocaria una situació de desequilibri", segons Marchena

Després de deliberar durant uns 10 minuts, els 7 magistrats han donat la raó de forma unànime a les defenses. "Correm el risc que un testimoni de l'acusació tingui l'oportunitat d'insistir sobre fets sobre els quals ja ha declarat", deia Marchena. Això provocaria "una situació de desequilibri que podria vulnerar la igualtat d'armes", incidia. Per això ha vist necessari que el capità "hagi d'abandonar la sala".



El sergent que l'acompanyava, però, sí que ha pogut prestar declaració, si bé no ha aportat elements molt nous sobre el document Enfocats, al qual les defenses no concedeixen cap valor -tot el contrari que el Ministeri Públic, que el considera el full de ruta del Procés.



Abans i després que aquest "testimoni expert" declarés, però, les defenses, el magistrat i el fiscal Javier Zaragoza intercanviaven diversos comentaris: els primers formulaven protesta, el segon es justificava, i el tercer insistia a preguntar fins i tot per documents que no es van intervenir al despatx de Jové. "Té raó", responia Marchena a la lletrada Marina Roig, defensora Jordi Cuixart, quan l'hi feia veure.



Poc després, després d'un nou retret del president de la sala per preguntar sobre documents que, segons les defenses, no consten en la causa, el fiscal tirava la tovallola, criticant les "dificultats" que havia trobat en aquesta jornada. "No són dificultats, són obstacles conceptuals", responia Marchena. I gairebé immediatament després, un tall de llum de diversos minuts obligava a aturar la vista i sumia en el desconcert a la sala. Fins a les 16.15 hores, havia estat una jornada en què tot havia estat lent, dens, sense sobresalts.