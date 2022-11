Les relacions amoroses són les protagonistes del nou disc de Macaco, 'Vuélame el corazón'

El músic i compositor Daniel Carbonell, conegut artísticament com a Macaco, ha publicat el seu nou àlbum Vuélame el corazón (Sony), on l'artista canta a les relacions amoroses. "Són diferents fotos i petits curtmetratges sonors amb diversos punts de vista", afirma en declaracions a l’ACN. El disc compta amb més d’una dotzena de col·laboracions, entre les quals es troben Leiva, Estopa i Rita Payés. Macaco ha dissenyat una gira que es farà en teatres i que arrencarà el 14 de gener a Sevilla i passarà per Barcelona el 16 de febrer al Teatre Coliseum.

Macaco va decidir durant la pandèmia fer un disc conceptual sobre les relacions amoroses i va aparcar temàtiques que, entre d’altres, tenien més a veure amb el medi ambient. A partir d’aquí va anar complementant "aquests curtmetratges sonors”, apunta. "Estima el que vulguis, però estima algú", canta Macaco al final del disc a Amma.

Un disc ple de col·laboracions

Durant la confecció del disc, el músic va decidir que o totes les cançons tenien col·laboració o cap en tindria. Macaco va arribar a la conclusió que "l'amor s'entén en plural amb molts punts de vista" i, per tant, volia nodrir el disc de col·laboracions molt diferents entre elles.

És per això que Vuélame el corazón compta amb 14 col·laboracions diferents. Una de les col·laboracions del disc, per exemple, és amb el grup Estopa al tema Me lía. Van fer junts el videoclip de la cançó, que té la col·laboració de l'actor Dani Rovira. Fora dels germans Múñoz, Macaco també ha compartit temes amb Leiva, Álvaro Soler, Vicente García, Ana Mena i Bejo, entre molts altres.

Un disc per lluitar contra els "estàndards casposos"

El cantant lamenta que actualment "hi ha una tendència de gent molt jove que recupera estàndards molt casposos, perillosos i molt masclistes de relacionar l'amor amb la possessió. Missatges com "si no ets meva, no ets de ningú" són lastres que han passat de generació en generació i han fet molt mal a la humanitat". També hi ha una altra tendència de gent, assenyala, "que busca altres formes de relacionar-se".

El compositor declara que al disc hi ha molts colors, alguna cançó està basada en poetes com Octavio Paz, però hi ha temes "més melancòlics" com Un recuerdo, que parla d'una relació passada que va tornant. El compositor ha intentat també que a totes les cançons hi hagués una conclusió i que quedés tancada.

Quan composava i gravava el disc a l'estudi, va decidir amb el seu equip provar noves sonoritats. Un exemple va ser "baixar el tempo i els tons de les cançons i cantar molt més greu. Vaig jugar amb un altre registre de cantar més a prop del micròfon". Això, explica, li anava molt bé als temes més folks com Arenas movedizas amb Rita Payés o Un recuerdo amb Valeria Castro.