Les rendes baixes i els repartidors a punt de jubilar-se queden exempts de la ZBE a Barcelona

Les famílies amb rendes baixes i els repartidors autònoms a punt de jubilar-se no caldrà que es canviïn el vehicle per poder circular per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, és a dir, no caldrà que portin l'etiqueta ambiental de la DGT. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit aprovar definitivament l'ordenança municipal que amplia les excepcions diàries i anuals de la ZBE després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tombés la normativa el març de l'any passat.

Així, amb la nova ordenança, les autoritzacions diàries esporàdiques per a vehicles sense etiqueta ambiental passen de 10 a 24 anuals i els repartidors autònoms a menys de cinc anys de jubilar-se no caldrà que canviïn el vehicle i les persones que acreditin uns ingressos econòmics anuals inferiors a dues vegades l'indicador de renda d'efectes múltiples (IPREM), tampoc.

Per saber les persones amb rendes baixes que podran circular amb vehicles contaminants per la ZBE s'utilitzarà l'indicador IPREM, que és de 579 euros mensuals. Aquest varia en funció del nombre de membres de la unitat familiar. La persona que visqui sola haurà de cobrar un màxim de dues vegades aquest indicador, és a dir, 1.158 euros al mes. Si la unitat familiar està formada per dues persones, el topall s'haurà de multiplicar per 2,5; quan siguin tres persones, per 2,9; quan siguin quatre, per 3,3; en el cas de cinc, per 3,7; i quan siguin sis o més persones, per 4.

L'Ajuntament afirma que amb aquests canvis, "s'han incorporat millores socials per acompanyar la ciutadania per nivell de renda i també es facilita l'ús ocasional dels vehicles sense etiqueta". El principal objectiu de la ZBE és millorar la qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona i reduir les emissions provocades pels cotxes. La capital catalana no és l'única que ha implantat aquest sistema restrictiu. També ho han fet Madrid i Sevilla.



Quins cotxes poden entrar a la ZBE?

En general, a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona poden circular sense restriccions vehicles amb l'etiqueta ambiental 0, ECO, C o B. Els vehicles que no tenen aquesta etiqueta no hi poden entrar, però hi ha excepcions. A més de les rendes baixes i els repartidors a punt de jubilar-se, s'han afegit altres casos.

- Els vehicles d'autoescola, porta contenidors, Gabia, Dumper, blindats o vehicles cisterna també tenen l'accés permés.

- Les persones amb malalties cròniques, en tractament mèdic o que pateixen alguna discapacitat estan autoritzades

- Vehicles sense etiqueta que estan realitzant una revisió o reparació al taller. Tenen autorització mentre el vehicle està al taller.

- Vehicles sense etiqueta en estat de reposició sobre el qual s'acredita la compra d'un vehicle nou que compleixi els criteris tecnològics permesos, mentre duri el període de lliurament del vehicle nou.

Des de l'anunci del desplegament de la ZBE l'any 2017, la mesura ha permès eliminar 600.000 desplaçaments amb vehicles contaminants a la ciutat de Barcelona. Els nivells de NO2 han baixat un 31% en les estacions de trànsit respecte a l'any 2015.



Supermercats fantasma i macrocuines, nova normativa

El ple de l'Ajuntament de Barcelona també ha donat llum verda al pla especial d'usos d'activitats vinculades al repartiment a domicili. El text prohibeix, per una banda, l'activitat de les cuines fantasma a tota la trama urbana i la trasllada a la Zona Franca. Pel que fa al supermercats fantasmes, també es prohibeixen i els 21 que ara operen hauran de decidir si són magatzem o es converteixen en establiment obert al públic.

La nova regulació, també determina que bars i restaurants han de demanar permís per fer repartiment a domicili. Disposaran de dos mesos per fer-ho, un tràmit que la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha promès que serà senzill. Per obtenir l'autorització hauran de garantir que dediquen un mínim del 40% de la seva superfície a ús públic. Amb aquest requisit es vol evitar que cuines o supermercats fantasma operin sota aquest paraigües.