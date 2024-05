Les reserves d'aigua de les conques internes pugen 20 hm3 en dos dies i arriben al nivell d'octubre

La tongada de pluges dels darrers dies d'abril i de l'1 de maig s'ha notat de manera significativa als embassaments de les conques internes de Catalunya, que han registrat un creixement inèdit en molts mesos. En concret, les reserves del conjunt de les conques internes se situaven aquest dijous a les 12h al 21,27% de la seva capacitat amb un total de 147,69 hm3 embassats, segons les darreres dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Són gairebé 20 hm3 i tres punts més que el registrat el 30 d'abril, fa només dos dies. Per situar-nos, aquest augment de 20 hm3 equival al consum anual a nivell domèstic d'una comarca com el Vallès Oriental, que supera els 420.000 habitants.

En el cas concret del sistema Ter-Llobregat, que es troba en emergència per sequera des de l'1 de febrer, ara mateix s'arriba al 22,25% de les reserves, amb 136,16 hm3 d'aigua, 18 més que dos dies enrere. Tant en el conjunt de les conques internes com en el Ter-Llobregat no hi havia tanta aigua des del 5 d'octubre.

El creixements més significatius els han registrat els pantans de Sau i la Baells. El primer, situat a Osona, ha passat de 3,85 hm3 -el 2,22% de la seva capacitat- el dia 30 a 12,22 hm3 -7,74%-, mentre que el del Berguedà ha guanyat gairebé 8hm3 i arriba als 36,08, el 33% de la seva capacitat, set punts més que dos dies enrere.

Tot plegat ha provocat que el Govern hagi decidit que la setmana vinent valorarà la situació dels embassaments i decidirà si pot aixecar l'emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat, que abasteix uns sis milions de persones, des de Barcelona i les diverses corones metropolitanes a Girona.



En una atenció als periodistes, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que esperaran uns dies perquè, als embassaments, hi entri l'aigua de les pluges i de les nevades i que en la reunió de la comissió interdepartamental de la sequera prevista per a la setmana que ve també volen analitzar els consums que s'esperen durant l'estiu. Els següents dies els embassaments seguiran omplint-se. Segons el conseller, volen treballar amb escenaris a mitjà termini i estar segurs que, si aixequen l'emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies.

El que ja s'ha aprovat és que la capçalera del Llobregat ha passat d'estat d'excepcionalitat a alerta per sequera arran de la millora pluviomètrica del març, segons la resolució de l'ACA que es publica aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El canvi, per tant, no té a veure amb l'episodi de pluges dels darrers dies.

D'aquesta unitat en depenen 23 municipis: Bagà, Borredà, Capolat, Castell de l'Areny, Castellar de N'Hug, Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Gisclareny, Gombrèn, Gósol, Guardiola de Berguedà, Guixers, la Coma i la Pedra, la Nou de Berguedà, la Pobla de Lillet, les Lloses, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Llorenç de Morunys, Vallcebre i Vilada.