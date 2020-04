Les residències de gent gran de Catalunya acumulen 362 víctimes mortals

Les residències de gent gran de Catalunya ja acumulen almenys 362 víctimes mortals per coronavirus, segons ha informat aquest dimecres el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, en roda de premsa telemàtica, tot reconeixent la falta de precisió de les xifres per la dificultat d'obtenir-les. El secretari, que ha admès que el sistema de serveis socials "no estava preparat per fer front a situació tan extrema com la que vivim", ha especificat que el 30% dels equipaments geriàtrics tenen com a mínim algun cas de la Covid-19. A més, ha anunciat que el Departament, en el Pla de Clíniques Socials a Barcelona, ha habilitat 123 places en diverses clíniques de mútues de treball - entre elles Fremap i Copernic- per traslladar a persones grans amb símptomes de coronavirus que viuen en residències petites de la ciutat. Aquest dimarts es van traslladar 17 i aquest dimecres traslladaran persones de quatre centres més, encara que no ha volgut especificar quins.



El 20% dels morts per coronavirus a Catalunya són persones grans que vivien en residències

Hi ha 64.093 persones de grans vivint en les 1.703 residències públiques i privades a Catalunya, de les quals 317 tenen algun cas positiu de coronavirus, el que implica el 30% del total. De les persones residents, 362 han mort aquest mes de març. L'acumulació de defuncions per la Covid-19 a les residències geriàtriques resulta evident si tenim en compte que els usuaris d'aquests equipaments no arriben a l'1% de la població de Catalunya i en canvi concentren el 20% de les víctimes mortals total. Segons han indicat el secretari, el nombre de morts és inexacta perquè hi ha casos que es confirmen després de rebre els resultats de l'autòpsia. A més, 830 persones que viuen en residències han donat positiu a la prova de la Covid-19, de les quals 189 han estat derivades a hospitals. D'altra banda, 3.184 professionals han estat aïllats preventivament.



El secretari ha admès que les residències més petites, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, s'han vist "desbordades" perquè no comptaven amb equips mèdics estables, no podien fer aïllaments, i és per això que han hagut d'intervenir alguna, com ara la de Sant Adrià del Besòs. D'altra banda, i recordant que van intervenir una residència de Valls, ha afirmat que el Pla de Clíniques socials el pretenen aplicar a totes les comarques del país.



El secretari ha assegurat que té contacte diari amb les residències i un canal propi de distribució, i ha afirmat que quan un centre té manca de material o de personal, ho comunica al Departament. Ha alertat que en les residències on s'han trobat situacions "molt preocupants" han habilitat la inspecció de serveis socials i ho faran "quan sigui convenient", ha assenyalat recordant els geriàtrics de Sant Adrià del Besòs i Reus. En el cas de Tona, on l'alcalde ha demanat la intervenció a la residència Prat, ja que gairebé tots els treballadors estan de baixa i un terç de la seixantena de residents tenen símptomes de Covid-19, el secretari ha declarat que estan estudiant el cas.

Respecte al material de protecció, el secretari ha reconegut que "l'escassetat preocupant" està en vies de solucionar-se. En aquest sentit, ha recordat que el Departament d'Afers Socials i Família i el Departament de Salut han repartit 550.000 elements de protecció individual entre el personal de les residències, el qual està valorat en 1,7 milions d'euros.

Sobre les desinfeccions, Iglesies ha explicat que des del Departament de Treball han habilitat empreses especialitzades perquè ajudin a totes les residències a tenir aquest servei "com a garantia, per protecció i per prevenció". Del total de 168 accions de desinfecció, 103 han estat dutes a terme pel servei propi de la Generalitat; 17 ha estat executat per l'Unió Militar d'Emergències (UME) i la resta han estat executades pels ens locals. Així i tot, ha assenyalat que no totes les residències de Catalunya poden rebre aquesta solució, només aquelles que estan més ben articulades i amb capacitat d'aïllament per plantes estan capacitades per fer-ho.