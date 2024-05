Les Setmanes d'Arquitectura arrenquen amb 180 activitats i obrint deu espais ocults de Barcelona

Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura des d'aquest dimarts i fins al 28 de juny amb la celebració de les Setmanes d'Arquitectura. Durant set setmanes consecutives, aquest esdeveniment ofereix una programació variada d'activitats amb l'objectiu de reforçar la relació entre l'arquitectura i els habitants de la ciutat. En concret, aquest any 73 entitats i 12 universitats s'han unit a la crida oberta, oferint conjuntament més de 180 activitats "per a reflexionar i compartir com la ciutat s'ha adaptat als reptes actuals".

Aquesta edició destaca pel seu enfocament inclusiu i divers, oferint una varietat d'activitats que van des de conferències i exposicions fins a visites guiades i tallers per a tota la família. El programa està dissenyat per fer que els participants experimentin i aprenguin sobre l'arquitectura de manera interactiva i estimulant. Tot plegat, amb l'horitzó posat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, y en vista de la Capital Mundial de l'Arquitectura Barcelona 2026, detallen en una nota de premsa.

Les activitats estan pensades per als interessats en descobrir el ric patrimoni arquitectònic de la ciutat i la seva rellevància actual. En aquest sentit, l'associació cultural 48h Open House Barcelona obre deu "espais ocults" de la ciutat, un projecte basat en la difusió del patrimoni històric de la ciutat, amb l'objectiu de posar en valor espais desconeguts i inaccessibles i fer-los visibles al públic.

En aquesta primera setmana destaca la celebració de l'EUmiesAwards Day al Palau Victòria Eugènia de Montjuïc amb la cerimònia de lliurament dels Premis d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premis Mies van der Rohe. També hi trobem una nova edició de Música per arquitectura de 48h Open House Barcelona, el programa Arquitectura a les aules o la Festa de l'Arquitectura a les Corts.

Les Setmanes d'Arquitectura estàn organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Mies van der Rohe, i compten amb la col·laboració de cinc socis estratègics i una quinzena de socis acadèmics. S'hi troben institucions de renom com el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el FAD/Arquinfad, 48h Open House Barcelona, Construmat i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, així com totes les escoles catalanes d'arquitectura, urbanisme, paisatge i disseny de l'espai.



Descobrir deu espais ocults

48h Open House Barcelona obrirà deu espais ocults en el marc d'aquestes setmanes. Es tracta de visites guiades, de la mà d'experts, a una selecció d'espais singulars amb una explicació històrica i arquitectònica de cada espai. Enguany són l'Arc de Triomf, el Castell dels Tres Dragons, l'Hivernacle, el Museu Martorell, l'Umbracle, l'Institut Verdaguer, el Parlament de Catalunya, la Cascada monumental, les Cavallerisses de la Guàrdia Urbana i el Dipòsit d'Aigües.