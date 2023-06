Les vacances contractades serviran per deslliurar-se d'una mesa electoral i el DNI serà obligatori per votar per correu

La Junta Electoral Central (JEC) ha aprovat una instrucció que exigeix que tots els electors que votin per correu s'identifiquin amb el DNI o amb un document anàleg a l'hora d'enviar la papereta i dipositar el vot.



La JEC ha aprovat aquesta resolució de cara a les properes eleccions del 23 de juliol i ha assenyalat que si no es pogués acudir personalment a lliurar la documentació, caldrà atorgar una autorització perquè la lliuri una altra persona, que haurà d'estar signada per l'elector i acompanyar-se de fotocòpia del vostre DNI o document anàleg.

L'obligació de presentar el DNI és una mesura que es va aplicar excepcionalment per als votants de Melilla als comicis locals del 28 de maig passat davant les sospites d'un possible frau després de les denúncies de robatori de documentació electoral i la investigació oberta sobre això.

La legislació obliga a identificar-se amb el DNI a l'hora de sol·licitar el vot per correu i recollir la documentació, però ja no es considera necessari quan, dies o setmanes després, aquest mateix elector exerceix el dret i lliura el vot a l'oficina de Correus .

Vacances contractades abans del 29 de maig

A més, la JEC també ha acordat considerar com a excusa vàlida per no formar part d'una mesa electoral tenir les vacances contractades abans del 29 de maig. En concret, la JEC estableix en la seva instrucció que si la jornada electoral coincideix amb un "desplaçament o estada de caràcter de vacances, que hagi estat contractat abans de la data de la convocatòria de les eleccions" es podrà argumentar com a "excusa" davant la Junta Electoral de zona corresponent els perjudicis que comportaria l'anul·lació de les vacances contractades.

Un ciutadà podrà quedar així exonerat de la seva obligació si hagués contractat o reservat abans de la convocatòria dels comicis del 23J, però la JEC puntualitza que s'ha de tractar de "perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant", que s'haurà d'acreditar "documentalment".



En aquest sentit, la JEC també demana a les Juntes Electorals de Zona que acceptin aquests termes com a al·legacions vàlides per quedar exonerat.

Correus, disposada a reforçar-se amb 12.000 contractacions

En un altre ordre de coses, Correus ja ha iniciat les contractacions de reforç per atendre convenientment el vot per correu durant les eleccions generals del 23 de juliol i assegura estar disposada a contractar fins i tot més de 12.000 persones "si fos necessari".

Per al procés de contractació, que l'entitat assegura que ja ha començat, es recorrerà en primer lloc a les borses d'ocupació de Correus i després a les persones amb experiència laboral a la companyia. També es farà oferiment, si fos necessari, als 84.000 aspirants al darrer procés de consolidació docupació, i en última instància, segons les necessitats, es recorrerà a les institucions docupació oficials.