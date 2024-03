Les víctimes de violència vicària exigeixen acabar amb les visites de pares maltractadors

Les associacions de víctimes de violència vicària i institucional han exigit acabar amb les visites de pares maltractadors. És una de les reclamacions que van fer a l'administració en el marc de la 3a Trobada Estatal sobre Violència Vicària i Violència de Gènere Institucional, celebrada a Barcelona el passat cap de setmana. Denuncien la manca de formació dels jutges que continuen permetent que els progenitors condemnats per violència masclista visitin els menors, en contra del que estableix la llei.

Acabar amb aquest incompliment legislatiu, que provoca que infants passin temps amb pares violents, així com exigir que els jutges deixin d'utilitzar l'anomenada síndrome d'alineació parental, que defensa que els nens menteixen sobre les agressions contra les seves mares, van ser dos de les mesures concretes que les víctimes van reclamar a l'administració durant l'acte. "No és una qüestió de normativa, sinó d'aplicació. Hi ha solucions, però cal fer-les realitat", va assenyalar la responsable de l'associació Mujeres Libres, Mujeres en Paz Ana María González.

La jurista Francisca Granados va recordar que la llei estableix que quan hi ha un possible cas de violència masclista, les visites del progenitor als nens s'han de suspendre, però que això no passa en un "88% dels casos". La professional va apuntar a la manca de perspectiva de gènere dels professionals que entren en joc en casos de violència vicària.

La trobada va reunir desenes de professionals de l'àmbit de la judicatura, la pediatria o la psicologia, així com institucions de la societat civil i representants de les institucions responsables de garantir la protecció de la infància.

L'acte, organitzat per l'associació Mujeres Libres, Mujeres en Paz i l'Associació Internacional per a l'Erradicació de la Violència de Gènere Institucional (VIGIAM), va comptar amb la presència de la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, que va expressar la importància de continuar desenvolupant la Llei orgànica de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant de la violència aprovada el 2021. "És inassumible el percentatge de nens que pateix violència", va manifestar la ministra. També va sentenciar que "un maltractador no pot ser un bon pare" i que els menors també tenen dret a opinar sobre el que els afecta".



"Un maltractador no pot ser un bon pare"

La trobada també va comptar amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que va apel·lar al "compromís de les institucions" per "posar els recursos necessaris" en les situacions de violència masclista que afecten menors.

L'acte va concloure amb una crida a les institucions, les organitzacions de la societat civil i la ciutadania perquè subscrigui la Declaració de Barcelona, un document que incideix en la necessitat de sumar forces per posar en marxa un Pla Estratègic a nivell estatal, a més de continuar reforçant les accions a nivell autonòmic i local amb l'objectiu d'aconseguir els canvis jurídics i socials necessaris que permetin poder eradicar aquest tipus de violències.



Desprotecció dels menors i la discriminació de les mares

Les organitzadores de la trobada van recordar que diversos informes i organismes internacionals han alertat sobre la persistència d'estereotips de gènere a la justícia espanyola que provoquen la desprotecció dels menors i la discriminació de les mares.

Un informe encarregat pel Ministeri d'Igualtat el 2022 sobre la violència institucional contra les mares i la infància va revelar que la desprotecció és més gran en les víctimes de menor edat: en un 86% dels casos en què es denuncia violència sexual contra menors de 8 anys, les denúncies acaben arxivades, sense que arribin a celebrar judicis.