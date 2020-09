El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, han comparegut aquest dijous per analitzar la situació epidemiològica de Catalunya. En aquest sentit, Argimon ha presentat el Pla sectorial per la gestió del coronavirus en l'àmbit residencial, on ha anunciat que les visites a la gent gran dependran de l'estat de la residència i no del risc de contagi comunitari. El protocol, que ha estat aprovat i ja és efectiu, desvincula la possibilitat de rebre les visites de familiars al risc de rebrot i ho centra en la situació de la residència, no tant en l'entorn territorial o el risc de rebrot.

D'altra banda, Argimon ha celebrat l'evolució de Girona i Lleida. En el cas de Lleida, el risc de rebrot és de 91, per sota de 100 -considerada la línia vermella-, la taxa de confirmats és de 49 i la RT -taxa de contagi- és de 0,82. "Per tant, estem en una bona situació", ha assegurat. A preguntes de la premsa, el secretari de Salut Pública ha confirmat que des de Salut estan avaluant tests ràpids de diferents empreses per comprovar-ne la fiabilitat, avaluació que, segons ha assegurat, està "bastant avançada". Tot i això, no ha volgut explicar el número de tests que s'estan posant a prova.

Ha apuntat que entre un 18 i un 20% dels contactes estrets donen positiu a Girona i Salt, i que la corba de contagi ha pujat "molt" els últims dies a Catalunya a causa dels cribratges massius. En aquest sentit, ha recordat que des de dimarts s'estan fent proves al Raval Nord -fins ara s'han fet 918- i se'n faran a Trinitat Vella el 19 i 20 de setembre.

Tot i aquest missatge positiu, el secretari de Salut Pública ha assegurat ha insistit que "no estem bé", i que cal "reduir la infecció" a Catalunya perquè els nens "puguin anar a l'escola sense mascareta". Respecte al protocol que cal seguir si hi ha un possible positiu al centre educatiu, tant Argimon com Mendioroz han acordat que és millor esperar a les unitats mòbils de PCR, les quals es desplaçarien fins a l'escola o institut, abans d'anar al CAP. "Si el positiu en una escola se sap en cap de setmana l' enviarem dilluns a la unitat mòbil per fer PCR. Si se sap a la tarda, l'enviarem l'endemà", ha explicat, i ha insistit que fent això s'evitaran les aglomeracions a l'atenció primària.



Canvis en els protocols a les residències

Argimon ha desenvolupat els canvis del nou protocol en les residències. Les visites s'autoritzaran en els casos que els centres estiguin en verd (cap cas positiu) o taronja (fins a cinc casos). Només les podran rebre els pacients amb patologia Covid-19 en zones habilitades com a verdes. "El 95% dels centres compleixen aquest requisit. Els altres tenen cinc o més casos", ha matisat Argimon, qui ha afegit que aquestes mesures es duen a terme per evitar que els residents se sentin sols.

També hi haurà un registre diari de visitants, que servirà per facilitar la traçabilitat, i un horari establert que haurà de garantitzar com a mínim una visita setmanal. La durada la dependrà del centre visites, però mentre hi hagi transmissió comunitària es recomana un màxim de tres visitants per visita.

Els residents que siguin prou autònoms poden fer sortides curtes, sempre que puguin posar-se la mascareta i tenir una correcta higiene de mans. Ara, amb la direcció del centre, els cuidadors o familiars decidiran si el resident pot sortir sol o vagi acompanyat. També s'autoritzen sortides de llarga durada, però en el cas de les que durin més de tres setmanes el resident haurà de fer-se una PCR i estar en quarantena durant 14 dies i en una zona groga de la residència, on habiten persones amb risc d'estar contagiades.