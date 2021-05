Els Mossos d'Esquadra han rebut 30 denúncies per agressions homòfobes durant el primer trimestre del 2021. En el mateix període de l'any passat van ser 36. Així ho ha explicat a RAC1 el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, qui ha lamentat que hi ha una "constant" d'aquest tipus de conductes. En el que portem d'any, l'Observatori contra l'Homofòbia ha registrat 76 agressions a persones LGTBI per la seva orientació sexual, amb una vuitantena de víctimes.



Arran de les tres agressions registrades a Barcelona aquest dissabte, l'Observatori alerta d'una "espiral violenta" contra les persones LGTBI. Sobre aquestes tres agressions, Molinero ha descartat que es tracti d'un mateix grup que hagués sortit amb l'objectiu de fer-les, tot i que els Mossos encara estan investigant els fets. De fet, hores d'ara només s'ha presentat denúncia per l'agressió que va tenir lloc a la platja del Somorrostro i els Mossos treballen perquè les altres dues persones també denunciïn. Molinero ha apuntat que són agressions "gratuïtes" i ha afegit que hi ha casos on els agressors s'identifiquen amb ideologies feixistes o nacionalsocialistes.

Les tres agressions d'aquest cap de setmana van afectar sis persones i la més greu de totes es va produir a la platja del Somorrostro, on quatre homes van ser apallissats. Un d'ells ha hagut de ser operat per una fractura de mandíbula. L'Observatori denuncia que el darrer any les agressions homòfobes han crescut un 20% i que els atacs han augmentat de manera important des que va acabar-se l'estat d'alarma.



L'Ajuntament de Barcelona avisa que no hi haurà "impunitat"

L'Ajuntament de Barcelona ha avisat que no hi haurà "impunitat" per als responsables de les agressions homòfobes. Ho ha dit el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, després que s'hagin produït tres agressions amb sis víctimes en diferents punts de la ciutat aquest cap de setmana passat. Una d'elles va tenir lloc a la platja del Somorrostro, on un grup de quatre persones va apallissar dues parelles d'homes gais.



"Farem l'impossible per identificar els agressors, detenir-los i posar-los en mans de la justícia", ha assegurat Serra. El consistori també ha aprofitat per fer arribar un missatge de "tranquil·litat" al col·lectiu, recordant que es tracta d'un "episodi puntual". "Tenim les eines per donar una resposta contundent", ha afirmat.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha animat aquest dilluns a denunciar als Mossos d'Esquadra o a la Fiscalia les agressions, insults i altres discriminacions LGTBI-fòbics perquè s'activi la maquinària judicial i sancionadora, en declaracions a Catalunya Ràdio. Verge ha recalcat que les agressions físiques o delictes d'odi, com amenaces de mort, són investigades i jutjades amb el Codi Penal i que, en insults i discriminacions, actua la Llei 11/2014 de drets LGBTI per sancionar-los. La consellera ha destacat que treballaran per "desactivar" els discursos basats en l'odi. "Anem a combatre les arrels que fan que aquests discursos es produeixin i acabin legitimant les agressions", ha assegurat.