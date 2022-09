El litoral tarragoní recupera la normalitat després de les fortes pluges de divendres

A poc a poc, el litoral tarragoní recupera la normalitat després de les fortes pluges que va patir durant la tarda de divendres, que van provocar inundacions i talls de carreteres i del servei ferroviari. Aquest dissabte al matí Protecció Civil ja havia desactivat la prealerta del Ferrocat, que es va posar en marxa per la caiguda d'un arbre que va obligar a tallar la circulació de trens de les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Tarragona i Vila-seca. A més a més, també s'ha reobert la circulació de vehicles per l'A-7, l'N-340 i la C-13b, que també van ser afectades per les intenses pluges.

En total, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 973 trucades per 586 incidències per les pluges torrencials que han afectat Catalunya durant la nit. La majoria, 508, es van fer des de Tarragona, 96 des de Salou i 93 des de Vila-seca. Les pluges més importants s'han concentrat al Tarragonès, on els acumulats han superat els 100 litres per metre quadrat en diferents estacions. A Constantí s'ha arribat a 121,6, i a Tarragona a 117,3, el dia més plujós dels 13 anys de dades d'aquesta estació, superant els 107,2 del 22 d'octubre del 2019.

Els Bombers han fet prop de 200 actuacions durant les tempestes. Entre els serveis destacats hi ha una intervenció amb GRAE Subaquàtic en una residència canina de La Canonja que corria risc d'inundació, l'evacuació d'un habitatge a causa d'un esllavissament al passatge del Sol, a Tarragona -8 persones han passat la nit reallotjades en altres habitatges-; l'assistència a la inundació dels nivells més baixos de l'Hospital de Santa Pau i Santa Tecla, també a Tarragona, i l'extinció d'un incendi desencadenat per la inundació a un quadre elèctric d'un hotel, a Salou.

Els alcaldes de Tarragona i Constantí, Pau Ricomà i Òscar Sánchez, han detallat en declaracions a Catalunya Ràdio que estan centrant "tots els esforços" per restablir la "màxima normalitat" després d'una nit de fortes pluges i inundacions. Ricomà ha explicat que hi ha "diversos carrers aixecats". Amb tot, ha dit que estan una mica més tranquils perquè ha baixat el cabal del Francolí i perquè ara mateix la situació està "més estabilitzada".



Tot i això, s'ha mostrat preocupat per si "es repeteix la situació". De fet, ha dit que encara no han decidit què faran amb els actes programats per Santa Tecla. Per la seva banda, el batlle de Constantí ha dit que "per sort" només han patit "afectacions materials" i que esperen poder "recuperar la normalitat" aquest matí.

Pel que fa a les conques dels rius i rieres, preocupen les rieres litorals i zones urbanes pel mal drenatge. En canvi, els grans rius i embassaments presenten força capacitat per absorbir les pluges.

Inundació del soterrani de l'Hospital Santa Tecla

L'Hospital Santa Tecla ha atribuït la inundació de la planta soterrània del complex sanitari al col·lapse de la xarxa pública de clavegueram de la Rambla Vella i els carrers de l'entorn, "incapaç" d'absorbir la gran quantitat d'aigua caiguda en poc temps en el marc d'un episodi de pluja "extraordinari". Els serveis de manteniment de l'hospital han treballat per intentar evacuar l'aigua acumulada, i han requerit la intervenció d'equips tècnics i humans dels Bombers.

La inundació ha afectat la pràctica totalitat de la planta soterrània de l'hospital, dedicada a magatzems i zones de servei del centre, i parcialment la planta baixa, que dona accés a l'hospital des del carrer. L'incident no ha tingut afectació en cap servei assistencial de l'hospital ni hi ha hagut cap dany personal, atès que tant l'àrea de serveis assistencials com les d'hospitalització es troben en plantes superiors.



La pluja també ha comportat afectacions puntuals al subministrament elèctric en algunes zones. Segons informa Protecció Civil, al Vendrell hi ha hagut 690 usuaris afectats, a Salou 619, a Godall 474, a Roda de Berà 413 i a Tarragona 355.



Les inundacions també han deixat imatges de cotxes embarracats, arrossegats per l'aigua, i pel que fa les festes de Santa Tecla, els actes de divendres s'han suspès.