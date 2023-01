Llarena elimina la sedició a Puigdemont, però n'ordena la cerca i captura per malversació i desobediència

Com era previsible, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha hagut d'aplicar la reforma del Codi Penal i ha emès una interlocutòria on actualitza els escrits de processament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí i la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Bàsicament, al seu escrit, el jutge aplica la derogació de la sedició, però manté el processament de Puigdemont, Comín i Puig per malversació i desobediència i n'ordena la cerca i captura.

El magistrat entén que no pot atribuir a cap dels encausats el nou delicte de desordres públics perquè no encaixa amb els fets. Pel que fa a Marta Rovira i Clara Ponsatí, en canvi, passen a estar encausades només per desobediència. Es tracta d'un delicte que no comporta condemnes de presó, de manera que teòricament podria facilitar-ne el retorn a Catalunya. De fet, en el passat ja van tornar a Catalunya l'exconsellera Meritxell Serret i la cupaire Anna Gabriel, també acusades només de desobediència. Gabriel, com Rovira, va estar exiliada a Suïssa.

Llarena ha posposat la decisió d'emetre una nova euroordre contra Puigdemont i els altres dos acusats de malversació a l'espera de conèixer la resolució dels tribunals de la UE sobre la immunitat parlamentària i la qüestió prejudicial al voltant de la qüestió. Cal recordar que les euroordres ja estaven en suspens en espera que es pronunciés la Justícia europea.