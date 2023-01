El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, no està disposat a que la demoscòpia el descavalqui de la cursa per revalidar la victòria que va aconseguir en les eleccions municipals de fa quatre anys. I aquest dimarts al vespre ha donat al tret de sortida a la seva precampanya electoral per assolir la remuntada amb una demostració de força en un acte davant de 600 assistents aquest dimarts a l'auditori AXA, on ha compartit escenari amb el president de la Generalitat Pere Aragonès.

I l'alcaldable republicà ho ha fet exhibint musculatura acompanyat de tots els pesos pesants d'Esquerra Republicana. Dalt de l'escenari amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui ha mantingut un diàleg sobre la necessitat que Barcelona i el país, l'Ajuntament i la Generalitat, sumin forces. I a l'auditori amb el Govern de la Generalitat en ple, la vicepresidenta del Parlament i presidenta en funcions, Alba Vergès, o els líders del partit amb el president Oriol Junqueras al capdavant o la portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta.

Aragonès: "Barcelona necessita tornar a comptar amb un alcalde que tingui com a prioritat tota la ciutadania, un projecte que no exclogui ningú"

El president del Govern, Pere Aragonès, ha apostat per "enfortir" l'aliança entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona amb la candidatura d'Ernest Maragall. Aragonès ha reivindicat que ERC treballa pels "consensos" que fan "avançar el país". "Barcelona necessita tornar a comptar amb un alcalde que tingui com a prioritat tota la ciutadania, un projecte que no exclogui ningú", ha defensat el cap de l'executiu.

Acabar amb el pèndul de Trias i Colau

Maragall: "El llegat de Trias va ser Colau i el de Colau és una Barcelona dividida, però la via Maragall aturarà el pèndol"

"El llegat de Trias va ser Colau; el llegat de Colau és una Barcelona enfadada i dividida", ha alertat per la seva banda Maragall, alhora que ho ha contraposat amb la seva voluntat de tornar a la Barcelona "referent": "Jo proposo trencar el pèndol. La via Maragall és la de la Barcelona que sap on va, la de projectar una ciutat que és referent al país i al món, però que no deixa a cap barceloní enrere". És per això que ha posat d'exemple la "imatge inseparable" del seu germà i exalcalde, Pasqual Maragall, i el filòsof Xavier Rubert de Ventós, traspassat fa pocs dies, per encomanar-se al llegat de tots dos: "Conscient del respecte que mereixen els gegants, em proposo assumir tant com em sigui possible, l'actitud i l'ambició que el seu llegat ens transmet a tots nosaltres", ha assegurat.

Maragall ha assegurat que "se sent millor que fa quatre anys" per ser alcalde i que vol aconseguir-ho per construir una Barcelona "en positiu" que superi la divisió actual: "Vull construir una ciutat en positiu, que abandoni els retrets i deixi d'enfrontar una part contra l'altra. Barcelona ens demana que li retornem la suma d'orgull, confiança i ambició que avui enyora. Barcelona ens demana que li parlem del present i del futur a construir", ha afegit l'alcaldable d'ERC, que ha demanat no caure en l'intent de "reduir" el debat de la ciutat a Trias o Colau com voldrien alguns.

"Barcelona no està en decadència"

"Barcelona pot estar trista, enfadada, sentir-se poc o mal governada... Pot estar bruta i amb problemes de seguretat... però no està en decadència"

A més, Maragall ha defensat que Barcelona "no està en decadència", al contrari del que clamen algunes veus, però ha reconegut que li manca un govern municipal a l'alçada: "Barcelona pot estar trista, enfadada, sentir-se poc o mal governada... Pot estar bruta i amb problemes de seguretat... però no està en decadència. Barcelona ho té tot per ser la gran ciutat europea que vol i pot ser. Ho té tot excepte un govern congruent amb aquest horitzó. Per això penso governar des del lideratge i la complicitat. Per això jo vull ser el proper alcalde", ha reblat.

Pel que fa al paper de la capital en relació a la resta del país, Maragall ha defensat davant del president Aragonès forjar una "gran aliança" entre el país i els municipis, entre la Generalitat i els Ajuntaments i ha anunciat el compromís de la ciutat per iniciar un camí "en comú": "Som aquí la Generalitat del present i la Barcelona del futur immediat. Venim a fer la suma intel·ligent i potent de capacitats i estratègies.", ha sentenciat.

Aragonès ha tancat l'acte en què també ha volgut posar de relleu la transformació social, verda, feminista i democràtica que ERC està fent des del govern de la Generalitat "amb pas ferm i visió de futur": "Hem de seguir sumant i sumant per tal de generar consensos, sempre comptant amb tothom". Això també ho ha aplicat al camí cap al referèndum, en què assegura que tothom s'hi ha de sentir inclòs, "també els que volen votar que 'no' com Ada Colau o Jaume Collboni", ha clos Aragonès.