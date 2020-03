La Llei Mordassa, eina policial per aplicar milers de multes durant l'estat d'alarma

Nom fictici, història real. A mitja tarda, el Jon trenca per uns minuts el confinament per comprar tabac. Poc després de travessar el portal l'aborda una patrulla. Els policies li pregunten on va. La resposta no li resulta convincent a un dels agents, que treu una llibreta. Amenaça amb multar-lo, encara que tres segons després se'n penedeix. En lloc de multa, aquesta vegada només hi ha identificació policial. No poden dir el mateix els altres prop de mil bascos que ja han estat sancionats en el marc de l'estat d'alarma.



La situació excepcional que viu el país, amb el coronavirus avançant en el camí del pic de la pandèmia, ha donat especial protagonisme a una de les normes més polèmiques dels últims temps a Espanya: la Llei Mordassa. En concret, l'apartat que parla de les faltes administratives per desobediència. D'aquí les mil multes a Euskadi i els altres milers que, un dia sí i un altre també, arriben en qualsevol altre punt de la península.



A última hora de la tarda d'aquest divendres, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va proporcionar per primera vegada dades sobre el nombre de sancions a tot l'Estat: segons va indicar en una roda de premsa, ja hi ha més de 30 mil denúncies tramitades pels diferents cossos de seguretat. Va dir a més que s'han practicat 315 detencions.

Fonts d'Interior han assenyalat a Público que es tracta, en tots els casos, d'"incompliments greus" de les restriccions imposades per l'estat d'alarma. Aquests casos, a diferència dels sancionats via Llei Mordassa, tindran derivacions penals.

Escalada de multes a Madrid

A la ciutat de Madrid es van imposar dijous 903 multes per part de la Policia Municipal. En total, des del passat cap de setmana hi ha hagut 2.507 multes per part dels agents locals.

Les sancions han anat en augment a Madrid durant aquesta setmana.

Segons dades aportades per fonts municipals, les sancions han anat en augment a mesura que passaven els dies: diumenge n'hi va haver 199, dilluns 252, dimarts 342, dimecres 811 i dijous les ja citades 903. "Els districtes en els quals més sancions s'han tramitat avui són Puente Vallecas, Centro i Tetuan", han apuntat. A més, la Policia Municipal ha detingut a 3 persones -Centro, Puente Vallecas i Retiro- i s'han interceptat 36 vehicles en via pública "per circular sense estar motivat".

Per la seva banda, el delegat de Govern en la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, ha indicat aquest divendres que des de l'inici de l'estat d'alarma hi ha hagut 16.000 persones identificades i 70 detingudes per les Forces de Seguretat de l'Estat.



Franco ha afegit a més que ja hi ha "5.000 propostes de sanció per infraccions", mentre que 1.700 vehicles "han estat interceptats als carrers sense autorització per circular". D'aquesta manera, les multes a la Comunitat de Madrid, incloent les imposades per la Policia Municipal de la capital, ascendeixen a 7.500.



A Barcelona, ​​la Guàrdia Urbana havia imposat fins dijous 2.391 sancions, que se sumen als 1.931 expedients oberts pels Mossos. Els agents autonòmics ja han realitzat també 8.781 identificacions de vehicles, nou actes de denúncies a establiments oberts i 10.247 identificacions de persones, segons dades ofertes aquest divendres pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch.

Els milers de persones multades fins ara s'enfrontaran els procediments estipulats en la Llei Mordassa. El destí ha volgut que aquesta norma, avui àmpliament utilitzada en el marc de l'estat d'alarma pel coronavirus, estigui novament al Congrés per analitzar la seva possible reforma. En qualsevol cas, els passos legislatius donats fins ara no han afectat les faltes per desobediència.



Aquestes situacions han derivat ja en algunes queixes que han arribat al Defensor del Poble. Segons ha pogut confirmar Público, no es tracta únicament de temes relacionats amb procediments policials, sinó amb la situació en general creada a Espanya després de la declaració de l'estat d'alarma.

"Sacrificis i dolor"

Precisament, el Defensor el Poble ha donat a conèixer aquest divendres una declaració institucional, en què "manifesta la seva confiança que les mesures que s'estan adoptant són les necessàries per vèncer l'epidèmia". "La unitat d'acció en aquest moment de tots els poders i institucions de l'Estat és crucial", remarca.

"Tots i cada un de nosaltres, com a ciutadans, estem cridats a exercir la màxima responsabilitat en aquestes circumstàncies. La prioritat absoluta és aturar la propagació de la malaltia i salvar el major nombre de vides possible", assenyala aquesta institució.



En aquesta línia, subratlla que "res pot entorpir aquest objectiu, que ens imposarà sacrificis i dolor", al mateix temps que mostra la seva confiança en què "la nostra societat democràtica sortirà victoriosa d'aquesta lluita, demostrant la seva fortalesa i generositat, en unió fraternal amb els altres pobles del món igualment colpejats".

"La democràcia no se suspèn per molt difícil que sigui el repte", destaca el Defensor el Poble.

El Defensor de el Poble incideix en "el dret a la vida i a la protecció de salut, pel que està combatent fins al màxim de les seves forces i capacitats, en primera línia, tot el personal dels serveis sanitaris i d'emergències". Tot seguit, fa al·lusió a "tot el nostre catàleg de drets i llibertats que, si han de ser restringits, temporal i limitadament, no han de perdre la seva essència". "Els ciutadans han de saber que, en aquestes circumstàncies excepcionals, els seus drets més fonamentals continuen igualment garantits, perquè la democràcia no se suspèn per molt difícil que sigui el repte", remarca.



En aquest sentit, assenyala que "en aquests dies el Defensor el Poble està rebent el testimoni de moltes persones que s'enfronten a una situació molt angoixant, tement per la salut pròpia i dels seus, o bé, en el legítim exercici de la seva llibertat, expressions de desacord amb algunes mesures adoptades o amb comportaments puntuals de les autoritats i administracions competents". "Aquestes queixes que rep la institució són també un pols de la salut de la nostra democràcia i hem de tenir-les en compte", apunta.