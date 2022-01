El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència que obliga a impartir a les escoles catalanes el 25% de les classes en castellà i dona 10 dies a la Generalitat per executar-la un cop rebi la notificació. El TSJC ha dictat aquest decret després de rebre testimoni del Tribunal Suprem, que va rebutjar el recurs que havia presentat la Generalitat contra la sentència emesa pel tribunal català el 16 de desembre del 2020. Aquest procediment el va iniciar el Ministeri d'Educació del govern del PP.



El Suprem va confirmar la sentència el passat 23 de novembre, el que va desencadenar una tempesta política i una reacció en cadena dels partits i entitats que defensen el model d'immersió lingüística en català. El 18 de desembre, unes 35.000 persones van manifestar-se a Barcelona per reclamar el manteniment de l'escola en català i per rebutjar les sentències judicials que imposen la quota de castellà. Paral·lelament, i en un moment de retrocés de l'ús social del català constatat per tots els estudis, la Generalitat ha presentat recentment el Pacte Nacional per la Llengua, que busca precisament reforçar-ne el coneixement i l'ús, especialment entre la població nouvinguda.