Lleuger optimisme als Comuns i a ERC de cara a un acord dijous entre PSOE i Podemos

L’endemà de la primera votació del debat d’investidura -que va acabar amb un clar no a la presidència de Pedro Sánchez-, la valoració dels dirigents dels principals partits catalans varia entre el lleuger optimisme de Gabriel Rufián (ERC) i Jaume Asens (En Comú Podem) i un to més crític de JxCat. En qualsevol cas, els tres espais coincideixen a mostrar-se molt crítics amb el discurs -i el to- que va fer el president espanyol durant dilluns i dimarts.



En una entrevista a RNE, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat que “ha de ser optimista” de cara a un pacte entre el PSOE i Podemos i que les dues formacions estan “obligades” a acordar la investidura perquè si la situació s’arrossega fins al setembre “ens complicarà la vida a tots”. “L’escenari alternatiu és dramàtic”, ha afegit Rufián, per a qui si dijous no es resol la votació, tot serà més complicat a partir del setembre perquè “amb la Diada i amb la possible sentencia del Procés seran temps complicats per fer política”. En tot cas, de cara a valorar les opcions d’un acord entre PSOE i Podemos, Rufián creu que “la música sona bé” i ha insistit que ERC no pensa bloquejar la investidura si el pacte existeix. Dimarts, però, va optar pel no a Sánchez perquè “no ens podem posicionar sobre una cosa que no existeix”.



El portaveu d’En Comú Podem, Jaume Asens, ha manifestat a Catalunya Ràdio que s’ha obert una “finestra d’oportunitat” per prosperar en la investidura de Sánchez, si bé ha qualificat el discurs del president espanyol en funcions d’“humiliant, arrogant i despectiu”. “Vam canviar el vot a l’últim moment, del no a l’abstenció, com a gest de bona voluntat per intentar-nos donar una última oportunitat”, ha explicat Asens.



Ha afegit que el discurs de la portaveu del PSOE, Ariadna Lastra, amb un to més “conciliador”, va ser determinant per decidir canviar el vot. En tot cas, Asens ha lamentat que el gest de retirar la candidatura de Iglesias a la vicepresidència va ser un “gest difícil que no va tenir rèplica del PSOE”, que al seu parer va respondre amb “menyspreu”. Amb tot, Asens demana que "hi hagi garanties de compliment" del que es pugui acordar, i vol calmar els ànims, dient que en el cas que no hi hagués acord demà "no s'acaba res: al setembre hi pot haver una altra oportunitat" per pactar.

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha manifestat a TV3 que el discurs de Laura Borràs al Congrés “representa millor l’independentisme en la seva transversalitat, arrelat a l’1-O, que reclama que el país té dret a decidir”, que no pas el del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián. Bonvehí ha afegit que el va sorprendre “negativament” el discurs de Pedro Sánchez i ha afegit que JxCat opta pel no a la votació de dijous perquè “el govern espanyol en cap moment ha expressat cap símptoma de voler solucionar el problema polític”.



Finalment, al ple del Parlament, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a Catalunya en Comú que traslladi a Podemos la petició de “no renunciar a un dels tres grans consensos de país, l’exercici de l’autodeterminació”. “No deixin Catalunya de costat en les negociacions que tenen amb Podemos i el PSOE. No es pot governar contra Catalunya”, ha demanat Torra a Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem.