Llibertat amb càrrecs pels tres joves detinguts per mobilitzar-se contra la manifestació de Jusapol

A primera hora de la tarda d'aquest dimecres han quedat en llibertat amb càrrecs els tres activistes detinguts durant el dimarts per la seva participació en la mobilització del 29 de setembre contra l'homenatge de Jusapol als agents policials que van formar part de l'operació de l'1-O. La decisió l'ha pres la titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona. Els tres joves van ser detinguts dimarts als seus domicilis de Terrassa i Barcelona i se'ls investiga per delictes contra els drets fonamentals, les llibertats públiques i la integritat moral, a més d'amenaces i desordres públics.



Els detinguts havien passat la nit a la comissaria de la Verneda de la Policia Nacional i no han estat traslladats a les dependències de la Ciutat de la Justícia fins al migdia, un fet que ha motivat crítiques del seu advocat, Xavier Monge, d'Alerta Solidària. El lletrat ha recalcat que se'ls havia comunicat que passarien a disposició judicial a primera hora del matí, de manera que durant unes hores "ni els seus familiars, ni l'advocat tenien constància d'on es trobaven", una qüestió que "vulnera tots els drets dels detinguts" i que "des del punt de vista processal i jurídic no té cap explicació".

Tot i que teòricament Jusapol es va mobilitzar a Barcelona per reclamar l'equiparació salarial dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb altres cossos policials, la realitat és que el sindicat, molt ben connectat amb el partit ultradretà Vox i amb Ciutadans, no va amagar en cap moment la voluntat d'homenatjar els agents responsables de la repressió de l'1 d'octubre. La seva presència a Barcelona va provocar un fort rebuig ciutadà, que es va materialitzar en la convocatòria de mobilitzacions de protesta. La imatge més recordada d'aquell dia, però, és el Holi festival -imitant la festa de colors hindú- convocada per Arran, que va acabar amb nombrosos agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra plens de pintura.



Malgrat el fort desplegament policial, nombrosos manifestants antifeixistes van arribar a la plaça Catalunya, on van coincidir amb els convocats per Jusapol, que és on hi hauria hagut les topades denunciades per agents estatals que han comportat la detenció dels tres joves. Aquest dimecres, quan han sortit en llibertat els han rebut activistes dels CDR i també persones de la CUP.