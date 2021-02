Llibertat per al Carles, el veí de Sants empresonat durant les protestes per Hasél

Llibertat provisional per al Carles, el veí de Sants detingut el passat diumenge durant les manifestacions per l'alliberament del raper Pablo Hasél. La notícia s'ha conegut just durant la roda de premsa que el seu grup de suport celebrava a la plaça Bonet i Muixí per informar del cas, que s'ha rebut amb gran emoció per part de les desenes de persones del teixit associatiu del barri que hi assitien. La jutgessa d'instrucció, que dilluns passat dictava presó preventiva per risc de reiteració delictiva, "ha manifestat que la situació de violència ha baixat": "Tenim una altra visió. Creiem que la solidaritat pel Carles ha fet efecte avant la injustícia que era la presó preventiva", ha dit el seu avocat Eduardo Cáliz.



La jutgessa acompanya la llibertat amb una mesura preventiva segons la qual el veí no podrà "assistir a manifestacions públiques o reunions reivindicatives", segons dicta la interlocutòria: "Aquesta decisió serà recorreguda per nosaltres, ja que creiem que és una restricció d'un dret fonamental que no té cap base legal", ha dit l'advocat. Per a Cáliz, el fet que la jutgessa hagi aixecat la presó preventiva al·legant una rebaixa de la tensió al carrer demostra que es tractava d'una mesura desproporcionada: "No es decretava per la seva situació personal, sinó per una situació provocada per tercers sobre la qual el Carles no tenia cap control." Cáliz ha insistit que lluitaran per l'absolució dels càrrecs de desordres públics dels quals se l'acusa.

Després del seu alliberament, només queda un manifestant en presó preventiva, després de les més de 100 detencions durant les protestes i una manifestant amb un ull mutilat a causa d'una bala de foam. Cáliz havia interposat un recurs aquest dijous per demanar que es reavalués la decisió d'empresonar-lo, que finalment ha estat acceptat: "El Carles està empresonat exclusivament per moure unes tanques de la vorera, difícilment podria ser considerat un delicte", deia, abans de conèixer la notícia.

"És una persona que té un fort compromís social, de tarannà pacífic, conciliador, que regenta una taverna molt coneguda al barri de Sants amb la qual paga casa seva", ha reiterat Cáliz. L'advocat ha criticat que la jutgessa al·legués risc de reiteració delictiva, ja que creia que no estava prou justificada pel context personal del detingut: "El Carles no té antecedents penals, ni policials, i no ha participat en actes semblants amb anterioritat".



Segons la interlocutòria del passat dilluns, el risc de reiteració delictiva existia en tant que "va persistir en l'actitud de moure les tanques durant un temps", ha explicat l'advocat. "Examinant l'atestat policial, es tracta de pocs minuts: de les 21.15 del vespre a les 21.20, quan el Mosso va començar a observar-lo presumptament, fins a les 21.25, quan va ser detingut". Aquest veí de Sants va ser l'únic detingut durant les mobilitzacions de diumenge passat que no va quedar en llibertat el mateix dia: "Probablement els fets pels quals van detenir el Carles són els més lleus de tot l'atestat i de tots els detinguts que van passar a disposició judicial".

Tant el seu grup de suport com el seu advocat afirmen que la detenció d'aquest veí va ser acte de repressió política cap a la dissidència: "La presó preventiva es configura com un compliment avançat de la pena i com un escarni públic al Carles per avisar la societat i la gent que es manifesta de cara a que cessin l'actitud de protesta", ha explicat Cáliz. De fet, aquest és un dels fets que la jutgessa ha afegit a la nova interlocutòria per aclarir que amb la seva llibertat "es vol evitar que la mesura cautelar" es converteixi "en una pena anticipada" pel llarg procés d'instrucció que preveu. "Patim una regressió dels nostres drets i es qüestiona el dret a la llibertat d'expressió i de la protesta", ha afegit Irene Jaume, portaveu del grup de suport del detingut.

Concentració per rebre el represaliat

Durant la compareixença també ha parlat la companya del detingut, la Maria: "Seré mol breu. Patins, mocadors i calçots", així l'ha definit. La també veïna de Sants ha descrit l'afició pel patinatge del Carles, que tabé els duia durant la manifestasció, i ha destacat el seu compromís social: "Després de treballar a la taberna el diumenge passat es va posar els patins i va sortir a demanar la llibertat del Pablo Hasél. D'això fa cinc dies, i ja fa massa emps que és lluny del seu barri". El moviment associatiu del barri ha mantingut la convocatòria d'aquest dissabte a les 11.30 h a la plaça de Sants, que servirà com a rebuda del manifestant.