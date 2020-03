La Lliga de futbol se suspèn pel coronavirus i Irene Montero dona positiu

La Lliga ha anunciat aquest dijous la suspensió de tots els seus partits a causa del procés de quarantena imposat al Reial Madrid després que s'identifiqués un cas de coronavirus a les instal·lacions de l'equip madrileny. En una notificació publicada a través de xarxes socials, l'organització ha anunciat que queden anul·lades, de moment, les dues pròximes jornades.



"Davant les circumstàncies conegudes aquest matí, referides a la quarantena establerta al Reial Madrid i els possibles positius en jugadors d'altres clubs, La Lliga considera que es donen ja les circumstàncies perquè se segueixi amb la següent fase del protocol d'actuació contra el COVID- 19. En conseqüència, d'acord amb les mesures establertes al Reial decret 664/1997 de 12 de maig, acorda la suspensió, almenys, de les dues pròximes jornades. Aquesta decisió serà reavaluada després de la finalització de les quarantenes decretades als clubs afectats i d'altres possibles situacions que poguessin donar-se. La Lliga, com a organitzadora de la competició, ha procedit a comunicar-ho a la RFEF, al CSD i als Clubs", resa el comunicat.

Primer cas de coronavirus a les files del Govern espanyol

Ara bé, el coronavirus no només afecta al futbol, sinó que ha arribat fins l'executiu estatal. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha donat positiu a la prova del Covid-19, segons ha anunciat aquest dijous l'Executiu, que precisa que el vicepresident segon, Pablo Iglesias, roman en quarantena. Tots dos es troben en bon estat.



La resta de membres del Govern se sotmetran a la prova del Covid-19 al llarg de les pròximes hores i els resultats es coneixeran aquesta mateixa tarda. L'Executiu, a més, ja ha començat a prendre mesures de prevenció per a evitar la propagació del coronavirus entre el gabinet.



La primera conseqüència del contagi de Montero ha estat la suspensió de la compareixença del ministre de Sanitat, Salvador Illa, en el Congrés prevista per a aquest dijous. La compareixença d' Illa era l'activitat que s'havia mantingut a l'agenda parlamentària després de revelar-se que el secretari general i diputat de Vox, Javier Ortega Smith, havia donat positiu en coronavirus.



Els parlamentaris de la Cambra tenien previst celebrar una reunió de la Junta de Portaveus després d'escoltar les recomanacions del ministre de Sanitat en comissió, però ara aquesta trobada també podria cancel·lar-se. Des de Sanitat expliquen que Illa s'ha posat a la disposició de la presidenta de la comissió per a trobar una nova data per a la seva compareixença "com més aviat millor", informa Alexis Romero.

Reunions telemàtiques

La infecció de Montero s'ha donat a conèixer abans de la celebració del Consell de Ministres, que té lloc a les 12.30 hores, i en el qual es prendran les "mesures de prevenció afavorides per les autoritats sanitàries". Montero va participar aquest mateix dimarts en l'últim Consell.



Per tant, a la reunió assistiran els membres de l'Executiu la presència del qual sigui necessària per a l'aprovació del Pla de Xoc en resposta al Covid-19. Després de la trobada, el president del Govern, Pedro Sánchez, compareixerà davant els mitjans en roda de premsa i les preguntes es realitzaran de manera telemàtica.



A partir d'aquest moment, segons ha apuntat Moncloa, les altres reunions previstes a l'agenda del president es realitzaran de manera telemàtica. La primera que aplicarà aquest criteri és la cita d'aquesta tarda amb els agents socials.



Sánchez tenia previst reunir-se amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sord i Pepe Álvarez, i amb els presidents de CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, per a promoure el diàleg social i establir un calendari oficial de reunions.