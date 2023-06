El lloguer a Barcelona s'enfila fins a un nou màxim històric: 1.087 euros de mitjana

El lloguer a Barcelona ha tornat a batre un rècord en el primer trimestre del 2023. De mitjana, els barcelonins han de pagar per un pis llogat fins a 1.087 euros, segons les últimes dades actualitzades per l'Incasòl, que constaten un increment de 10 euros respecte als 1.077,5 de finals del 2022.

Aquesta xifra no ha parat de crèixer des del 2020 i Barcelona ja encadena tres anys d'increments entre gener i març, tot i que la tendència a l'alça fa molts més anys que s'arrossega. L'any 2000, un pis de lloguer costava 387 euros al mes de mitjana. El 2010, 776. Ara, el preu s'enfila fins als 1.087 euros.

La pujada ha estat generalitzada a totes les zones de Barcelona. Entre gener i març del 2023, només tres districtes ofereixen preus per sota dels mil euros: Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu.

Topall del lloguer

L'actualització de les dades coincideix amb el segon mes d'aplicació de la Llei estatal d'Habitatge, que busca rebaixar els costos pels inquilins a les anomenades "zones tensionades". Precisament, el Govern va demanar aquest dijous que 140 municipis catalans entressin en aquesta categoria per poder limitar les pujades dels lloguers.

Entre les localitats que l'Executiu ha declarat "tensionades", hi ha gran part de l'àmbit metropolità de Barcelona -Badalona, Esplugues de Llobregat i Hospitalet de Llobregat, entre d'altres- les quatre capitals -Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida-, zones costaneres i pobles de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Solsona o Torelló, entre d'altres. En tots aquests punts, hi viuen 6,2 milions de persones, que és un 80,6% de la població que de Catalunya.

D'altra banda, les dades fetes públiques aquest divendres també constaten que entre gener i març s'ha notat un fre a la firma de contractes fins als 10.890, prop d'un 11% menys que el primer trimestre del 2022 i d'un 24% en relació al 2021. L'arribada de la nova llei pot frenar aquest descens, ja que contempla que les despeses de les agències immobiliàries han d'anar a càrrec de propietari.