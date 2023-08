El lloguer d'habitacions a Barcelona es dispara als 631 euros, el més alt de l'Estat

Barcelona és la ciutat més cara de l'Estat on llogar una habitació en un pis compartit. El preu s'ha disparat fins als 631 euros al mes de mitjana, segons un estudi del portal especialista pisos.com.

Es tracta d'una xifra que ha pujat de forma important, concretament gairebé un 9% durant l'últim trimestre. Supera en més de 200 euros la mitjana estatal, de 405 euros durant el juny.

Per darrere de la capital catalana se situa Madrid, però ja amb 477 euros al mes per habitació. Segueixen més a prop Palma, amb 473 euros mensuals, i Vitòria, amb 448 euros al mes, que ocupen les primeres posicions de ciutats amb un preu més alt per habitació.

L'efecte de la llei de l'habitatge

El portal immobiliari assegura que la nova llei de l'habitatge ha disparat el lloguer d'habitacions en pisos compartits, una tendència "indèdita a la vegada que perillosa". I és que cal recordar que la norma regula el preu del lloguer dels immobles, però no de les habitacions.

El canvi de tendència està "directament relacionat" amb l'actual "inestabilitat i inseguretat jurídica", que ha provocat que els propietaris apostin per "formes imaginatives" per "esquivar" la nova regulació. El portal immobiliari ha demanat implementar "unes regles de joc més clares", que equilibrin els interessos de propietaris i inquilins. El portal explica que aquest fenomen planteja desafiaments significatius per a l'efectivitat de la nova normativa.

"El nombre de propietaris que opten per vendre els seus habitatges en lloc de llogar-los està en augment, cosa que redueix l'oferta i augmenta els preus de lloguer, però també aquells que intenten esquivar-les restriccions de formes imaginatives", apunta concretament el director d'Estudis i portaveu de Pisos.com, Ferran Font.