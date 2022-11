El diputat i vicesecretari de coordinació interna d'ERC, Lluís Salvadó, serà nomenat nou president del Port de Barcelona, segons ha avançat l'ACN. Salvadó substituirà Damià Calvet (JxCat), que va posar el seu càrrec a disposició del nou conseller de Territori, Juli Fernàndez (ERC), dies després que Junts abandonés l'executiu català.

Fa poc més d'una setmana, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va obrir judici oral contra Lluís Salvadó per presumpta malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets, arran dels preparatius de l'1-O, ja que llavors era secretari d'Hisenda, dins el Departament d'Economia. El judici està pendent encara d'una data definitiva.

El TSJC veu indicis de desobediència per obviar les ordres del Tribunal Constitucional i tirar endavant el referèndum. Sobre la prevaricació, la magistrada se centra en el conveni signat entre Vicepresidència i l'Idescat el febrer de 2017 per accedir a dades dels ciutadans i elaborar el cens del referèndum.

Qui és Lluís Salvadó?

Actualment, Salvadó és diputat al Parlament de Catalunya per la demarcació de Tarragona, un escó que haurà d'abandonar per assumir el càrrec de nou president del Port de Barcelona. La institució portuària és una empresa pública participada per la Generalitat, el Govern espanyol i els ajuntaments de Barcelona i el Prat de Llobregat (els dos municipis on està localitzat el port). L'executiu de Sánchez serà doncs qui haurà de donar llum verda a aquest nomenament proposat per l'executiu de Pere Aragonès, amb la seva publicació final al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Lluís Salvadó (La Ràpita, 1969) és enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (UPC), postgrau en Direcció General d'Empreses per la UOC i va desenvolupar funcions directives durant 10 anys a l'empresa privada. El 1991 va entrar a militar a Esquerra Republicana i ha estat president de la federació del partit a les Terres de l'Ebre entre els anys 2002 i 2004. Posteriorment, ha estat secretari d'organització d'ERC (2004-2012), delegat del Govern a les Terres de l'Ebre (2004-2010) i també secretari general adjunt d'ERC (2011-2019).