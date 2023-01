La lluita dels llogaters de Barcelona contra l'especulació: "És casa nostra i no volem marxar"

Cada cop passa més a Barcelona: Una empresa compra un bloc, fa fora els inquilins de casa seva, reforma l'edifici i posa els pisos en lloguer o en venda a uns preus molt més cars. Però n'hi ha que no es deixen expulsar, com el Josep, de la Casa Orsola, i també la Isi, d'un bloc del carrer Tapioles. Els dos llogaters formen part de la trentena de famílies afectades per dues operacions, una a l'Eixample i l'altra al Poble-Sec, que s'han organitzat amb el Sindicat de Llogateres i les xarxes d'habitatge del barri: "És casa nostra i no volem marxar, i menys així", explica la Isi a Públic asseguda al menjador del pis on fa gairebé una dècada que viu.

Els veïns de Tapioles denuncien que se'ls ha ofert comprar el pis sense reformar a un preu "desorbitat"

La Isi viu al quart pis de Tapioles, 15 amb la seva parella. A la porta del costat hi viu l'Elena, una amiga seva que hi va entrar a viure ja fa set anys. I en tot l'edifici hi viuen unes 25 persones en 11 llars. "Hem creat una comunitat molt bonica i no volem marxar. No és només el sostre, són les veïnes, el metge, el bar, la botiga… És casa nostra", explica.

La Isi a la seva porta, el 4t 1a. — Emma Pons Valls

Fa uns mesos, el seu edifici, que era propietat d'una família del Maresme, el va comprar Second House S.L. Aquesta empresa vol fer obres de millora a la finca, entre les quals reforçar-ne l'estructura, afectada per ciment aluminós, i col·locar-hi ascensor. Els veïns denuncien que no se'ls vol renovar els contractes i, enlloc d'això, a alguns se'ls ha ofert comprar el pis a un preu "desorbitat" sense haver-hi fet cap reforma.



A la Isi li han ofert comprar el seu pis per 320.000 euros, un preu que no pot ni vol afrontar, i menys quan fa dècades que no s'hi han fet millores. Ara li estan prorrogant el contracte mes a mes, des que se li va acabar fa gairebé un any. "Ho vivim amb molta angoixa perquè no sabem si ens faran fora, ens poden avisar que marxem amb tan sols 15 dies d'antelació".

Second House ha respost a Públic que estan disposats a parlar amb els veïns, com ja han fet en diverses ocasions, per renovar el contracte d'alguns dels veïns, però no de tots. "El que no farem serà una renovació en bloc, com demanen, sinó que estudiarem cas per cas", expliquen fonts de l'empresa.

El portal de Tapioles, 15, al Poble-Sec. — Emma Pons Valls

La Isi fa gairebé un any que encadena pròrrogues de contracte mensuals, i reconeix que segurament l'anterior propietat ja no li va fer un contracte nou en vistes a la compra. Surt al replà a veure si hi ha l'Elena, a qui convida a passar a casa. Ella viu amb la seva parella i el seu fill adolescent, i no vol pensar què li suposaria una mudança que segurament, tal com està el mercat immobiliari, la portaria a una zona allunyada del Poble-Sec. "Lluitem per un lloguer just", afirma, tot i que no veu clar el resultat de les negociacions. "No es pot vendre un pis sense reformar a aquest preu, no el val, és pura especulació", critica.



Second House es limita a dir que complirà la llei, que no imposa cap tipus de regulació en els preus ni del lloguer ni de la venda, i recorda que els llogaters estan subjectes a la voluntat del propietari de renovar o no el contracte. Mentre a l'Estat es debat la Llei d'Habitatge, que imposarà algun tipus de regulació dels lloguers, països com el Canadà, França o Països Baixos han impulsat mesures per controlar els preus de l'habitatge, com limitar la compra per part dels fons d'inversió.



Primer inquilí de la Casa Orsola a judici

La Casa Orsola és un altre cas de mobilització contra l'especulació immobiliària. Fa més d'un any que lluita, des que el fons Lioness Inversiones va adquirir l'immoble modernista i va notificar als llogaters que no tenia intenció de renovar-los els contractes. El Josep fa 20 anys que hi viu, i quan se li va acabar el contracte va seguir pagant puntualment mentre intentava negociar amb el fons una solució compartida.



No hi ha hagut resultat de les converses, que el Sindicat de Llogateres va denunciar que l'empresa boicotejava. Ara el Josep és el primer inquilí a qui el fons voltor ha portat a judici per finalització de contracte. Ha sigut aquesta setmana i ha quedat vist per sentència.

"No és un judici contra el Josep, és un judici contra la Casa Orsola. I no és només el cas de la Casa Orsola, sinó que és el que està fent l'especulació immobiliària amb aquesta ciutat", defensava el portaveu del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès a les portes de la ciutat de la justícia en una concentració de suport.

Tant el Sindicat com la Xarxa d'Habitatge de l'Eixample Esquerra denuncien que l'empresa propietària de la Casa Orsola vol fer fora els inquilins habituals per reformar els pisos i fer lloguers de temporada a preus que pràcticament tripliquen els actuals. Per exemple, el Josep paga 700 euros i algun dels pisos que ja s'han reformat s'ha posat en lloguer per 1.900 euros, com confirma el mateix fons.

Denuncien que els lloguers de temporada no ofereixen garanties als inquilins

Aquesta modalitat de contracte permet fer lloguers de curta durada, des de 30 dies fins a 11 mesos. El moviment per l'habitatge assenyala que això facilita les pujades de lloguer i dona poques garanties als inquilins. Els alts preus, a més, afavoreixen que qui s'hi instal·li siguin persones d'alt poder adquisitiu, principalment estrangeres, contribuint a l'expulsió dels veïns de tota la vida.



A la Casa Orsola hi ha gairebé 30 habitatges, dels quals vuit estan buits. Hi ha algun llogater amb un contracte de renda antiga, a qui no poden fer fora, i dues llars a qui han reconegut el dret a lloguer social. Quatre dels inquilins a qui ja ha vençut el contracte han estat portats als tribunals. I n'hi hauria tres ja en lloguers de temporada i reformats, i dos amb obres actualment, segons fonts del Sindicat.



Tot i que no saben exactament què vol fer el fons amb l'edifici, fonts de l'organització expliquen que "el que sabem segur és que no tenen intenció de renovar els contractes i prefereixen fer lloguers de temporada perquè en treuen molt més benefici".

La façana de la Casa Orsola, a l'Eixample de Barcelona, amb pancartes per exigir la renovació dels contractes dels veïns. — Albert Segura / ACN

Públic s'ha posat en contacte amb Lioness Inversiones, que és un fons de l'empresari Albert Ollé. En un comunicat, l'empresa lamenta "la falta de voluntat a l'hora d'arribar a un acord en termes raonables per ambdues parts" i afirma que els immobles reformats "estaran destinats al lloguer en condicions raonables de mercat".



L'empresa argumenta que el 90% dels pisos llogats actualment ho estan a un preu inferior al que marca l'Índex de Referència de la Generalitat, però no ha volgut comentar si el preu a què els volen llogar de nou s'adequa a aquest indicador.