La llum arriba aquest dimarts al segon preu més car de l'any

L'electricitat en el mercat majorista ha marcat per aquest dimarts el seu segon preu mitjà diari més car de tot l'any, en situar-se en 90,95 euros / megawatt hora (MWh), només per sota dels 94,99 euros / MWh que va assolir el 8 de gener, quan coincidint amb el temporal Filomena va arribar al segon preu més car en la història. Per trams horaris, el preu més alt per aquest dimarts serà de 100 euros / MWh en la franja de 20 a 21 hores i el mínim de 81,20 euros / MWh de 4 a 6 hores de la matinada, segons les dades extretes de la pàgina web de l'Operador del Mercat Elèctric (OMIE).



El preu mitjà de l'electricitat per a aquest dimarts (90,95 euros / MWh) és un 2,8% superior al que es va marcar per aquest dilluns, de 88,47 euros / MWh i que fins ara era el preu més car al juny d'aquest any. Tot i així, els 90,95 euros / MWh per aquest dimarts estan per sota dels 103,76 euros de preu mitjà diari que va marcar la llum l'11 de gener de 2012; dels 94,99 euros / MWh del 8 de gener de 2021; dels 93,11 euros del 8 de desembre de 2013; dels 91,89 euros / MWh del 18 de desembre de 2013 i dels 91,88 euros / MWh del 25 de gener de 2017.

Els preus del gas (utilitzat en la generació de gas amb cicles combinats) en els mercats internacionals, però especialment els dels drets d'emissió de CO2 estan impulsant a l'alça els preus en el mercat elèctric majorista. El preu mitjà dels drets d'emissió en el que va de mes de juny arriba als 51,78 euros / tona, a prop dels 51,99 euros / tona amb què va tancar maig.



Al juny de 2020, mes en què fins al dia 21 va estar vigent el primer estat d'alarma per frenar la pandèmia de Covid-19, el preu mitjà dels drets de CO2 va ser de 23,33 euros / tona, xifra només una mica menor als 25,24 euros / tona de juny de 2019. El preu mitjà d'enguany fins a la data gairebé dobla el preu mitjà anual que es va registrar en tot 2020 (24,75 euros / tona) i en tot 2019 (24,84 euros / tona).



La pujada de la llum en el mercat majorista en aquest juny ha coincidit amb un canvi de sistema de tarifes, una de les parts del rebut de la llum, al costat del preu de l'electricitat en el mercat i els impostos. El preu de la llum en el mercat majorista té un pes del 35% en el rebut dels consumidors acollits al Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), conegut com a tarifa regulada, que tenen 10,7 milions de consumidors a Espanya (16 milions estan al mercat lliure) i que és necessari per sol·licitar el bo social elèctric, un descompte en la factura de la llum per a consumidors qualificats com a vulnerables.

Tot i que el nou sistema tarifari, que introdueix tres períodes de discriminació horària -punta, pla i vall- i que va entrar en vigor l'1 de juny, no permet una comparació homogènia amb factures anteriors per a un consumidor tipus, sí que sembla que els alts preus en el mercat majorista impulsaran a l'alça el rebut de juny amb relació al de maig, que ja va ser el més car de 2021 -62,56 euros- i que va superar al de gener.



No obstant això, a un consumidor tipus -amb una potència contractada de 4,4 kilotavios i un consum anual de 3.000 quilowatts hora (250 kWh al mes), acollit a la tarifa regulada o PVPC, en els 14 primers dies de maig la factura li ascendia a 49,32 euros. Amb la nova, en la qual ja tindria tres períodes de discriminació horària, suposant que, dels 250 KWh, n'hauria consumit 70 kWh en horari punta (el més car), 60 KWh a la plana (més barat que l'anterior) i 120 KWh a la vall -el més barat i que va de 0 a 8 hores en els dies laborables, i 24 hores del dia en els caps de setmana i festius-, i tingués 4,4 KW per als dos períodes de potència que hi ha ara, li costaria 55,28 euros.

És a dir, pagaria un 12% més (5,96 euros més) i, si la comparació es fa amb els 14 primers dies de 2020, en què el rebut ascendiria a 35,48 euros, pagaria ara 19,8 euros més (55,8% més), i si es fa amb el mateix període de 2019, 12,48 euros més (29,15% més).