Llum verda als pressupostos 2023 de Barcelona amb l'abstenció d'ERC

Llum verda als pressupostos de Barcelona amb els vots favorables de BComú i el PSC i l'abstenció d'ERC. El ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest divendres els comptes per al 2023 gràcies a l'abstenció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha facilitat l'aprovació després d'aconseguir incloure al pressupost un pla de xoc social i econòmic de 100 milions d'euros. Els republicans asseguren que ho han fet per "responsabilitat".

El líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, ha destacat que l'abstenció és per facilitar l'aprovació d'un pressupost que serà "de transició de gestió" a partir del juny, quan després de les eleccions municipals serà assumit per un nou govern. També ha defensat estar representant "l'interès general de la ciutat". "Avui facilitem, demà governarem i gestionarem aquest pressupost", ha afegit.



La resta de grups a l'oposició -JxCat, Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita- han votat en contra. Al final del debat, l'alcaldessa Ada Colau ha agraït especialment ERC pel suport als pressupostos 2023 en aquesta i altres ocasions. També ho ha fet el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni (PSC). Els republicans han facilitat l'aprovació dels quatre comptes de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest mandat. En els dos primers van votar a favor, i en els dos últims s'han abstingut.

Congelació d'impostos

El pressupost del 2023, de 3.600 milions d'euros, és el més elevat de la història de l'Ajuntament i suposa un 5,6% més respecte als comptes del 2022. El plenari també ha donat llum verda a les ordenances fiscals de l'any que ve, que principalment congelen impostos i taxes municipals, com l'IBI, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) o el de construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

També es mantenen la bonificació de la taxa de terrasses i incorporen una tarifa plana per al pagament dels tributs.

L'oposició, en contra

La resta de grups a l'oposició han votat en contra dels comptes de Barcelona per al 2023. JxCat i el PP ja ho havien anunciat i Cs i Valents i la regidora no adscrita ho han fet públic durant el ple. Des de JxCat, Ferran Mascarell també ha apel·lat a la responsabilitat, però ho ha fet en el sentit contrari que els republicans. "Entenem que avui cal votar en contra", ha afirmat Mascarell, que ha criticat que té "dèficits" i no dona resposta a les necessitats de les famílies, les pimes, els barris més desfavorits o el futur de la ciutat.

En la mateixa línia s'han queixat Cs, PP i Valents. Paco Sierra (Cs) ha reiterat el seu rebuig a la política fiscal de l'Ajuntament des del 2019 i ha apuntat que per bé que ERC es "disfressi" amb una abstenció són "el soci preferent de Colau". Josep Bou (PP) ha lamentat que el govern municipal creï "un nou tribut per cada any de govern" i ha denunciat polítiques com la connexió del tramvia.

Des de Valents, Eva Parera ha defensat que si algú ha estat responsable ha estat el seu grup, que l'any passat va possibilitar la tramitació inicial del pressupost evitant una pròrroga. Parera ha retret al govern municipal que no hagi buscat "el màxim consens" en aquesta ocasió i ha carregat contra la proposta d'ordenances fiscals.