Llum verda de Lledoners per la sortida parcial de Cuixart i Sànchez, a l'espera de la Fiscalia

La Junta de Tractament de Lledoners ha acordat aquest dijous que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin sortir de la presó alguns dies de la setmana per fer tasques de voluntariat i treballar. Ho podran fer per l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els presos classificats en segon grau poden demanar. En concret, Sànchez podrà sortir tres dies entre setmana durant 11 hores al dia per fer voluntariat, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ho podrà fer els cinc dies d'entre setmana, durant 9,5 hores cada jornada, per treballar i fer tasques de voluntariat. Tots dos hauran de tornar a dormir a la presó. La decisió és d'aplicació immediata, però la Fiscalia pot recórrer la decisió. Aquest recurs no paralitzaria l'aplicació dels permisos però llavors serà la jutgessa de vigilància penitenciària de l'Audiència Provincial de Barcelona qui haurà de decidir si la ratifica o la veta.

Cal recordar que el ministeri fiscal ja va vetar un permís de 72 hores a Jordi Cuixart i a Jordi Sànchez que el van demanar pocs dies després de la concessió de la primera sortida de 48 hores. En el seu escrit de denegació, la Fiscalia de Barcelona rebutjava que es concedeixi aquest permís a Cuixart perquè creu que seria "prematur", a causa de l’escàs temps de compliment en relació amb la pena de 9 anys per sedició que li va imposar el Suprem, "injustificat", per la manca d’assumpció dels fets delictius i l’absència de penediment, i "improcedent, ja que no ha seguit cap programa de tractament que permeti entendre que ja ha estat "reeducat". La decisió de la Fiscalia va provocar una allau de crítiques.



Els classificats en segon grau tenen diverses opcions per sortir a fer activitats fora de la presó. Una d'elles és la de l'article 100.2 del règim penitenciari, que permet sortir per fer un programa específic o per anar a treballar. També permet poder fer sortides de cap de setmana, pròpies del tercer grau. La junta de tractament el pot aplicar per decisió executiva, és a dir, de forma immediata sense que calgui l'aval previ del jutge, encara que després la fiscalia pot recórrer aquesta decisió i forçar la intervenciò de l'Audiència.

Segons dades de la Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, hi ha 405 interns a l'any a qui se'ls aplica l'article 100.2 per decisió de les juntes de tractament de les presons. Aquestes estan formades per juristes, psicòlegs, treballadors i educadors socials, metges i mestres.