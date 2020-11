Llum verda perquè l'Ajuntament de Barcelona expropiï la Casa Buenos Aires

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat aquest divendres llum verda perquè el consistori de la capital catalana adquireixi la Casa Buenos Aires, actualment propietat dels Pares Paüls, i s'iniciï una expropiació de l'immoble de Vallvidrera per valor d'uns 3,5 milions d'euros. En concret, el plenari ha aprovat provisionalment una modificació de Pla General Metropolità (PGM) que preveu que el consistori adquireixi l'antic hotel i li canviï la qualificació per fer-hi 37 allotjaments per a gent gran i joves i equipaments de barri i el catalogui per protegir la seva singularitat arquitectònica. L'aprovació ha tirat endavant amb els vots favorables dels grups al govern municipal, Barcelona en Comú i el PSC, i ERC. JxCat s'ha abstingut i Cs, PP i BCanvi hi han votat en contra.

Superat aquest tràmit municipal, el proper pas serà l'aprovació definitiva a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona. A partir d'aquí, s'iniciarà l'expropiació de l'immoble, que va ser desallotjat a finals d'octubre. Estava ocupat des del març de l'any passat per un grup de joves en reivindicació del dret a l'habitatge i la necessitat d'espais per als joves al barri. El desallotjament, amb un enorme dispositiu policial, va provocar protestes al barri i al centre de Barcelona. Els Pares Paüls el volen vendre per fer-hi un hotel de luxe.

La tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructura i Mobilitat, Janet Sanz, ha assegurat que la modificació del pla "dona resposta a les reivindicacions dels veïns" i a més cataloga l'edifici patrimonial, solucionant així una "anomalia", que és que l'edifici no estigués protegit. ERC, l'únic partit de l'oposició que ha votat a favor, ha agraït la tasca de les persones i entitats que han estat treballant per "salvar" l'edifici modernista i ha celebrat que passi a ser un equipament públic.



L'oposició ha criticat la decisió i han assenyalat la gestió del cas que n'ha fet l'Ajuntament, que el regidor de JxCat Jordi Martí ha qualificat de "despropòsit". Martí ha criticat la "incapacitat" de dialogar amb la propietat i ha advertit que el cost serà més alt del previst perquè el cas s'acabarà judicialitzant. Des de Cs, el PP i BCanvi les crítiques s'han centrat sobretot en la fórmula de l'expropiació. "No es pot fer urbanisme de capritx", ha afirmat Celestino Corbacho (Cs). Óscar Ramírez, del PP, ha manifestat que els populars no estan d'acord "amb les formes" davant d'una propietat privada. "No estarem mai a favor de la usurpació de la propietat", ha dit. En una línia similar s'ha manifestat Manuel Valls, que ha indicat que no es pot "salvar el patrimoni de la ciutat a cop de talonari".

Allotjaments assequibles i equipaments

En concret, la modificació del PGM preveu 17 allotjaments per a gent gran a l'antic hotel i uns 20 per a joves en una edificació nova al pati. A més, també es vol destinar a equipament de barri la planta baixa però els usos es consensuaran més endavant amb el veïnat i les entitats de l’entorn.



Des del govern consideren que així es dona resposta a la reivindicació veïnal de preservar la memòria i el valor de l'immoble, així com a la necessitat d'allotjament protegit i assequible que té el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i el propi districte.



A l'octubre, coincidint amb el desallotjament dels ocupants de la Casa Buenos Aires, Sanz ja va avisar que la millor opció era el procés d'expropiació perquè garantia un preu "just". En ocasions anteriors, Sanz ha assegurat que tot i oferir solucions a la propietat, aquesta només els havia fet ofertes "a preu de mercat". L'objectiu del consistori, va dir a l'octubre la tinenta d'alcaldia, és que l'equipament no estigui buit i s'hi mantingui l'activitat social que hi desenvolupaven els moviments ocupants. "La Casa Buenos Aires és patrimoni de la ciutat", va dir llavors.