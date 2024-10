Llum verda a la ponència organitzativa de Junts amb el 86% dels vots

Els delegats del congrés nacional de Junts a Calella han donat llum verda aquest dissabte a la ponència organitzativa amb un 86,6% de suport. La militància es pronunciarà aquest diumenge sobre una estructura executiva que comptarà amb 33 càrrecs: inclourà un president, quatre vicepresidents, un secretari general, un secretari d'organització, una secretària de finances i fins a 25 vocals.

A més, es triaran el president i membres del Consell Nacional, la Sindicatura electoral, la Comissió de garanties, el defensor del militant, els representants de l'Espai municipalista, així com els presidents de vegueries i els seus respectius equips. El termini per presentar candidatures s'acaba aquest dissabte a les 20h, mentre que les votacions es faran telemàticament diumenge de 8h a 13h.

La ponència organitzativa

Segons l'estructura proposada per Carles Puigdemont, que assumirà el càrrec de president, les vicepresidències estaran ocupades per Mònica Sales, Míriam Nogueras, Josep Rius i Antoni Castellà. Jordi Turull seguirà com a secretari general, Judith Toronjo com a secretària d'organització, Teresa Pallarès serà la nova secretària de finances i Pilar Calvo encapçalarà el Consell Nacional.

Els debats i votacions sobre les esmenes ja van començar aquest divendres al vespre a Calella. La majoria va decidir mantenir les candidatures "tancades i bloquejades" per a la direcció del partit. L'esmena que proposava candidatures obertes va ser rebutjada amb 43 vots a favor, 238 en contra i 7 en blanc.

Aquesta mesura s'ha impulsat des de la direcció amb l'objectiu d'evitar "vots de càstig" contra determinats membres, tal com va succeir fa dos anys a Argelers, quan David Torrents, secretari d'organització i proper a Laura Borràs, va rebre un nombre elevat de vots en contra. Així mateix, tampoc ha tirat endavant l'esmena que prohibia la doble militància ni la que exigia una antiguitat mínima de sis mesos per optar a càrrecs interns, una condició eliminada per facilitar la incorporació de membres independents a la direcció del partit.