Londres, París, Roma i Milà acusen el TSJC d'anar "en contra" de les directives europees i de l'OMS en contaminació

Els responsables polítics de Londres, París, Roma i Milà han acusat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'anar "en contra" de les directives de la Unió Europea i de l'OMS en matèria de contaminació, arran de la sentència que anul·la les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona. A parer d'aquestes quatre ciutats, que signen una carta oberta contra la decisió del tribunal, la resolució també va en contra "del consens científic i, sobretot, del sentit comú internacional" que "entén la importància" de protegir la salut pública. Unes 300 ciutats europees, segons els seus càlculs, ja han implementat ZBE, "perquè l'evidència científica ha demostrat que és una mesura que salva vides".

"Enmig d'una emergència climàtica i sanitària, els jutges no poden obligar els governs a retrocedir"

"Enmig d'una emergència climàtica i sanitària, els jutges no poden obligar els governs a retrocedir", alerten els signants de la missiva, que afegeixen que la salut pública, el "dret a respirar aire net" i el "dret a la mobilitat sostenible" han d'estar al "centre" de totes les polítiques urbanes de les ciutats del segle XXI.



Segons els càlculs que ofereixen les quatre ciutats, cada any moren a Europa 800.000 persones prematurament a causa de la contaminació urbana. Contra això, les ZBE esdevenen "una de les eines més útils" per reduir els nivells de contaminació.

Sentència contra les directives europees

"Com a representants de les ciutats europees, tenim la responsabilitat de protegir la salut pública i garantir el dret a respirar aire net"

Alhora, recorden que la Directiva Europea sobre Qualitat de l'Aire estableix que la implementació de polítiques que protegeixen la salut "és obligació, no una opció". Per això, subratllen, els països que no segueixin aquestes directrius "estan rebent múltiples sancions".



Per tot plegat les quatre ciutats es mostren "convençudes" que és "necessari i urgent" implementar polítiques contra la contaminació. "L'aire que respirem i la nostra salut estan en joc. Com a representants de les ciutats europees, tenim la responsabilitat de protegir la salut pública i garantir el dret a respirar aire net", clou la carta.

La tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha agraït el suport de les quatre ciutats i ha subratllat que a través de la carta "expressen el compromís de seguir treballant amb Barcelona" per continuar "obrint camí" davant l'emergència climàtica.



"Fa molt que treballem de forma conjunta i aquestes ciutats estem compromeses a reduir els nivells de contaminació als quals està exposada la ciutadania", ha indicat Sanz. "Seguirem defensant la ZBE i en aquesta carta es confirma que també ho fem de la mà de les grans ciutats internacionals", ha conclòs.