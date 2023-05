"M'agradaria un pacte progressista a Tarragona i ERC a la ciutat no ho és"

Fa quatre anys, el PSC va ser la força més votada a Tarragona (per 464 vots), però qui va formar govern va ser el republicà Pau Ricomà (ERC), que va desbancar el socialista Josep Fèlix Ballesteros després de 23 anys d'alcalde gràcies a un acord amb En Comú Podem i el suport de Junts i la CUP. Un pacte que es va trencar a mig mandat amb l'entrada dels anticapitalistes i els postconvergents al govern, que va quedar en minoria. El PSC ha liderat l'oposició.

Ara, els socialistes es presenten als comicis del proper 28 amb una llista renovada i amb Rubén Viñuales al capdavant. És la tercera vegada que encapçala una llista electoral a la capital tarragonina, però no del mateix partit. A les eleccions del 2019, Viñuales era el líder de Ciutadans -que va quedar en tercer lloc-, però el 2020 va presentar la seva dimissió com a regidor de la formació taronja i es va passar al PSC.

En aquesta nova etapa, els socialistes aposten per un model econòmic basat en les tres T: tecnologia, talent i turisme. Per fer-ho, Viñuales comptarà amb un equip renovat, on destaquen la incorporació de la directora del Port Ciutat, Montse Adán, i de l'executiva d'Agbar Isabel Mascaró. El candidat es mostra convençut de ser la força més votada el proper 28 i diu que prioritzarà un acord amb "altres formacions progressistes del consistori".



Quina valoració fas d'aquesta legislatura?

No han estat quatre anys bons per Tarragona. És cert que hi ha hagut un context de pandèmia, la inflació, la guerra d'Ucraïna… Però totes les ciutats i municipis de Catalunya han patit aquesta situació i totes han tirat endavant.

Nosaltres hem intentat fer una oposició seriosa i constructiva, però veiem que la ciutat està gris, que ha perdut embranzida i oportunitats. També ha estat una legislatura convulsa dins del mateix govern, primer van pactar amb els comuns, i després aquests van marxar (menys un) quan va entrar Junts i la CUP. Ha estat un mandat inestable.

Però han esgotat tota la legislatura…

Sí, però amb situacions com aquestes, amb un regidor dels comuns que es va quedar com a trànsfuga al govern. Tampoc han pogut aprovar grans projectes. Han apujat impostos, taxes… Una de les fites que volien assolir era tirar endavant els Consells de Districte, un sistema absurd per una ciutat amb les dimensions de Tarragona.

"Il·lusiona't amb Tarragona" ha estat el lema de la precampanya. S'ha perdut la il·lusió a Tarragona?

El patriotisme de ciutat ha de ser entès d'una manera inclusiva, no exclusiva. Tarragona és una ciutat mitjana on pots parlar gairebé amb tothom i la sensació que hi ha és que Tarragona no il·lusiona, que ara mateix no té perspectives de futur. És necessari sentir aquest orgull.

Quines són les prioritaris de Ruben Viñuales com a candidat a l'alcaldia de Tarragona?

Tarragona pot arribar a ser una gran capital, ho té tot per triomfar: una universitat, empreses, talent, una ubicació geogràfica excel·lent, història, patrimoni cultural… Primer de tot, però, cal treballar en un model econòmic, que nosaltres hem resumit amb les tres T: talent, tecnologia i turisme. Hem de conservar el talent que tenim, però també atreure'n de nou. Tenim Barcelona a 90 quilòmetres i la capital ja està col·lapsant, només cal mirar el preu de l'habitatge, és un escàndol. A Tarragona també estan pujant, però són més assequibles i això és important per atreure talent.

Hem de generar ecosistemes perquè es puguin instal·lar empreses tecnològiques, per això volem fer un barri tecnològic al Polígon del Francolí, que seria com el 22@ de Barcelona, però a Tarragona. El que diuen tots els experts és que per generar tot aquest potencial calen tres coses: empreses emergents (que ja en tenim, també multinacionals), una universitat potent, com la Universitat Rovira i Virgili, i una administració que acompanyi, que és la pota que no està funcionant. Volem generar riquesa per poder distribuir-la, fer de Tarragona una ciutat més justa socialment. Hi ha moltes Tarragones i no vull que hi hagi tarragonins de primera i de segona. Hem de cohesionar la ciutat. Sant Salvador mateix està en risc de convertir-se en un gueto. No recordo l'última vegada que es va fer una inversió a la zona de Llevant.

Finalment, hem de donar a conèixer Tarragona al món. Som l'única ciutat de Catalunya que és patrimoni de la humanitat. Hem de promocionar la marca Tarragona, per això el fixatge de Montse Adan -número 2 de la llista-. Per a una persona que viu a la Xina, Barcelona i la capital tarragonina són pràcticament la mateixa ciutat, per les seves distàncies. Hem d'aprofitar d'aquesta proximitat. Cal ser més proactius turísticament, Tarragona entra dins de la marca Costa Daurada, però no tenim la mateixa oferta que Cambrils i Salou.

Quin model de turisme ha de tenir Tarragona?

Un model basat en turisme cultural, històric, patrimonial i gastronòmic. Tarragona és història viva i tenim un gran producte, però la gent no el coneix. Hem de fer una campanya agressiva de màrqueting per donar a conèixer la ciutat al món.

En un context d'emergència climàtica, aquest model és compatible amb l'arribada de més creuers al Port de Tarragona? Barcelona els vol limitar i Tarragona en canvi rebrà més creueristes.

No es pot comprar Tarragona amb Barcelona. El nombre de creuers que arriben a la capital catalana no té res a veure amb els que arriben a Tarragona actualment.

Que arribin creuers a Tarragona és una gran fita per a la ciutat que ha costat molt d'aconseguir. L'emergència climàtica és una realitat, i qui no ho vegi és que no té ulls a la cara, per això estem tan obsessionats amb la instal·lació de renovables. Però el cert és que molts d'aquests creuers són emissions 0 i cada vegada seran més sostenibles.

Estem a favor dels creuers, perquè al final són turistes i de moment no hi ha cap mena de sensació de massificació. Això no és Barcelona, encara ens queda molt de recorregut. Volem que arribin creueristes, que es quedin a Tarragona, que gastin diners i que generin ocupació.

Al costat de Tarragona hi ha el polígon industrial químic més important del sud d'Europa. Creu que hi ha prou control sobre la indústria?

Es pot fer molt millor. Les empreses i administracions poden millorar molt en aquest sentit. Accidents com el d'IQOXE són inadmissibles. La Generalitat pot exercir una competència que és comprovar la qualitat de l'aire.

L'Ajuntament de Tarragona no té competències i el cert és que el nostre terme municipal com a tal gairebé no té indústria, com sí que té la Canonja, Vila-seca o la Pobla de Mafumet. Tarragona pateix les externalitats de la indústria química, però no gaudim dels beneficis. Voler extrapolar la responsabilitat de la Generalitat al municipi em sembla, com a mínim, poc responsable. Estic absolutament obert a saber quina és la qualitat de l'aire que respirem i que s'intensifiquin els controls, però ho ha de fer l'administració competent.

El proper mandat serà clau per definir el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que va quedar paralitzat després que el Tribunal Suprem l'anul·lés el 2020. Què farà si governa?

Tenir les seguretats jurídiques perquè tiri endavant. Tarragona ha de saber què vol ser i per on ha de créixer.

Per on ha de créixer la ciutat?

El cert és que Tarragona no té masses vies per créixer, però em sembla molt curiós voler-ho concentrar tot als barris de Ponent, com proposa ERC. Crec que és una visió molt classista. I el Llevant? No pot créixer?

El meu objectiu és igualar la ciutat, cohesionar-la. Apostem perquè l'Horta Gran i el riu no siguin una barrera, sinó una zona de cohesió. Apostem pel Ponent Verd, que és un gran parc del barri de Campclar, i per una Rambla de Ponent II que dignifiqui un dels barris amb la renda per càpita més baixa de Catalunya [Campclar], on moltes de les famílies viuen en habitatges propietat de l'Agència Catalana de l'Habitatge que he visitat i que estan en condicions indignes.

També apostem per créixer per la zona de Llevant. Hi ha diferents parcel·les per fer-ho, com les de la zona de Terres Cavades, coneguda com a Vall del Llorito. En anteriors POUM ja es contemplava un projecte urbanístic en aquest espai, així com a la Budellera, que crec que és una proposta que s'ha de reformular.

En diverses ocasions s'ha posicionat en contra del projecte de l'alberg juvenil a l'antiga Ciutat de Repòs i Vacances. Per què?

No estem en contra de l'alberg juvenil, però l'únic que vol la Generalitat amb aquest projecte són fons europeus. Ells ja van dir obertament que hi hauria una part destinada a menors no acompanyats i una altra a joves amb problemes psicosocials, però jo que soc advocat d'estrangeria i assessoro gratuïtament ONG de tutelats i extutelats, sé que un macrocentre com aquest no ajuda als joves. El que passa és que l'altra opció, que és la construcció de pisos tutelats, i que des del meu punt de vista és el sistema que funciona, és més cara.

Si soc alcalde i la Generalitat em presenta un projecte que inclou l'alberg juvenil i respecten també la demanda de més equipaments per part dels veïns, em semblarà perfecte. Però abans, s'han d'aclarir i no dir mitges veritats.

Pel que fa a la mobilitat, una de les seves propostes és que l'autobús urbà sigui gratuït.

Sí, i això que al principi no ho veia clar, però té sentit. La despesa econòmica que suposa aquesta mesura a l'Ajuntament no és tanta en realitat i és la millor manera d'igualar la ciutat. La majoria d'usuaris dels autobusos urbans són gent que viu als barris i crec que la despesa mensual del bo és la diferència entre tenir estalvis o no.

En l'època de Ballesteros ja es va bonificar el bitllet d'autobús als estudiants i jubilats, i la mesura va funcionar. Simplement, pagarien els turistes, que seria una de les fonts de recaptació, entre d'altres. Tot plegat es faria des d'una visió metropolitana. És necessari crear l'Àrea Metropolitana de Tarragona per agrupar totes les ciutats i municipis del nostre entorn d'una manera més eficient i lògica.

Quin paper ha de tenir Tarragona en aquesta "segona" Àrea Metropolitana?

Un paper de colideratge, però solidari. Al final Tarragona és la capital de la província i som els que realment podem fer que aquesta Àrea Metropolitana de Tarragona sigui una realitat. Per a mi és important anar tots a una, al cap i a la fi, al Camp de Tarragona vivim més de mig milió de persones, i això ens dona massa crítica.

El projecte del TramCamp serà clau en la creació d'aquesta Àrea Metropolitana de Tarragona?

Sí, però només té sentit si connecta amb l'aeroport i amb la ciutat de Tarragona per l'N-340. També cal tenir en compte que el tramvia és una estructura molt rígida, amb una afectació visual i urbanística important. Hem d'acabar de veure com es planteja tot plegat. El que em fa por és que la fase dos, que és la que ha d'unir Tarragona amb Reus [la primera fase connectarà Cambrils amb Vila-seca], no arribi mai o que arribi sense tenir en compte els municipis per on ha de passar. No volem que vinguin de Barcelona a dir-nos com hem de fer la nostra mobilitat.

Com definiries la llista del PSC a Tarragona?

Primer de tot, és un orgull ser el primer candidat del PSC que presenta una llista amb més dones que homes entre els deu primers, sobretot perquè és per mèrits i capacitat, no per quota. Són persones amb un perfil executiu i tècnic i que aposten per un projecte progressista, preparats per dirigir una ciutat amb un pressupost molt elevat i amb 1.200 treballadors directes. L'Ajuntament s'ha de gestionar d'una manera professional.

En les anteriors eleccions, no només eres militant de Ciutadans, sinó que vas encapçalar la llista de la formació taronja a l'Ajuntament de Tarragona. Què els diries a les persones que et van votar aleshores?

Que ho tornin a fer, que em tornin a votar. No he parlat mai malament de Ciutadans ni ho faré, hi ha persones bones i honestes que van confiar en aquest partit i el que els hi diria és que es fixin en el que dic ara i el que deia fa quatre anys. Sempre he estat molt rebelde Wey, quan estava Cs em deien el rojillo.

El 2012, Ciutadans era una formació socialdemòcrata i de centreesquerra, o això és el que almenys deien els seus estatuts, i jo soc socialdemòcrata i progressista, qui va canviar va ser el partit, no molts dels que en formàvem part.

Sònia Ors, ex de Ciutadans, també va a les llistes del PSC (8). El PSC vol recuperar els vots que a les anteriors eleccions van anar a Cs?

Una llista municipal com la del PSC el que vol és treballar pel municipi i per a tothom, pel que ha votat a la CUP, el PP o ERC. Vull ser l'alcalde de tothom, no només dels que m'han votat. No vull recuperar els vots de Cs, vull recuperar els de tothom.

Anem cap a un escenari on els pactes seran imprescindibles. Si el PSC és la formació més votada, amb qui prioritzarà un pacte?

A mi m'agradaria arribar a un pacte progressista, però el partit d'ERC a Tarragona és de tot menys progressista. Ho ha demostrat els últims quatre anys. Han apujat un 28% la taxa de la borsa, l'aigua, el bo de l'autobús, les entrades als museus... Treuen pit que han amortitzat deute i que els sobra un milió d'euros de l'Institut Municipal de Serveis Socials en un context de crisi social com el que hem viscut durant la pandèmia i la postpandèmia.

El comportament que ha tingut ERC a Tarragona deixa molt a desitjar i crec que és profundament improbable pactar amb ells per formar govern. Hi ha altres formacions al consistori que són progressistes i que encaixarien més amb la nostra forma de veure i gestionar la ciutat.

Bé, però a escala nacional i estatal el PSC i ERC han arribat a molts acords...

Sí, però per negociar els pressupostos a nivell català hi va haver més de 30 reunions entre les dues formacions, per negociar els de Tarragona, 0.

Línies vermelles?

Vox i CUP. Tenen visions massa oposades a les nostres.