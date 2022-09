El Macba i l'Hospital Clínic treballen plegats per fomentar l'art com a eina de salut

La recent mostra que el CCCB va dedicar al psiquiatre Francesc Tosquelles va ajudar a fer entendre els beneficis terapèutics que pot provocar l'art en determinats malalts. La trajectòria d'avantguarda d'aquest metge i l'abast internacional i interdisciplinari de les seves pràctiques continuen presents en la manera de treballar de molts equips, i en aquesta línia s'emmarca el conveni signat entre el MACBA i l'Hospital Clínic de Barcelona.



Anomenat Art i Medicina el projecte neix amb l'objectiu de fomentar l'art com a eina de salut i articular diverses activitats per millorar el benestar emocional i físic dels pacients. La idea és acostar l'activitat del museu als pacients i que esdevingui un element terapèutic més, que els acompanyi durant la seva malaltia.

El conveni tot just s'acaba de signar, però el juliol passat ja es va fer una primera prova pilot amb una visita guiada al MACBA amb pacients atesos a la Unitat d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic. El resultat va satisfer a totes les parts implicades, i els pacients van marxar amb un munt estat d'ànim sacsejat per estímuls nous.

Com explica la responsable d'educació del MACBA, Tonina Cerdà: "eren malalts d'Alzheimer, el col·lectiu que el Clínic va decidir de provar una visita, i des del museu no vam oferir una visita normal, sinó una de la línia de treball d'accessibilitat que li diem, vam preparar una visita que vam titular 'pels descosits', i estava relacionada amb la mostra de Teresa Lanceta, perquè ens va semblar que l'aproximació del tèxtil podia funcionar i la vam treballar amb molts col·lectius diferents, alguns en risc d'exclusió o persones amb malalties mentals".

Per fer aquesta visita pilot, Guillem Martí, col·laborador del MACBA i assessor en temes d'accessibilitat, primer va fer una sessió amb la gent del Clínic, i es va acordar el nivell cognitiu dels malalts i el temps que podien destinar a transitar pel museu. "Va ser una visita molt xula, però ara ja no tenim la mostra de Teresa Lanceta, i amb la nova exposició de la col·lecció permanent preparem una nova visita de les que anomenem d'accessibilitat, i són molt diverses perquè van adreçades a persones amb discapacitats físiques, cognitives, etc. El MACBA ja formava part de l'Apropa Cultura, però aquest conveni ens obrirà una altra finestra de treball més profund", afegeix Tonina Cerdà.

Ara, però, després d'aquesta primera prova pilot i de la signatura del conveni, cal concretar i definir les properes accions. Sobre això, Eduard Vicente, gerent del MACBA, assegura que a mitjan octubre es reuniran amb un comitè de treball format per metges i personal sanitari del Clínic i gent del MACBA, i "és en aquesta trobada on concretarem les accions i ho acabarem de definir. En principi està enfocat perquè els malalts es desplacin al museu, però no descarto que parlem de tot, potser resulta que és interessant portar alguna peça allà. Potser la periodicitat serà mensual i contemplant altres línies que mirarem d'implantar. Nosaltres ja tenim una llista d'activitats relacionades amb l'accessibilitat i la discapacitat, i són temes que volem revisar i donar-los més canxa".

Efectes positius de l'art

Pel Dr. Josep Maria Campistol, director de l'Hospital Clínic de Barcelona, "és un orgull que el Clínic i el MACBA puguin començar a treballar plegats amb l'objectiu de millorar la vida dels pacients que atenem. L'art és una eina més que podem utilitzar per millorar alguns aspectes de la vida dels nostres pacients".



Diversos estudis del Clínic han demostrat que l'art té efectes positius en el desenvolupament infantil, en la promoció de comportaments que afavoreixin la salut, la reducció de l'estrès, el fre a la progressió d'algunes malalties o l'estimulació cognitiva en malalties neurodegeneratives. Anar a museus, galeries, teatres, concerts o a l'òpera de tant en tant s'ha associat amb una taxa més lenta de deteriorament cognitiu i un risc menor de desenvolupar demència.

Art i medicina és una iniciativa avalada per l'Organització Mundial de la Salut. L'OMS sosté que "l'art ens pot ajudar a navegar per la travessia emocional que suposa lluitar contra una malaltia o lesió, a processar emocions difícils en moments d'emergència i trauma, i fins i tot a recuperar-nos més ràpidament d'una lesió o una malaltia".