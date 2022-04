Macron guanyaria les eleccions franceses amb més de 16 punts d'avantatge sobre Le Pen, segons les primeres estimacions

El president de França i candidat de República en Marxa, Emmanuel Macron, s'imposaria a la candidata del Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, segons els sondejos. En concret, Macron hauria obtingut el 58,2% dels vots en aquesta segona volta, per davant del 41,8% de Le Pen, amb 16 punts de diferència. L'actual president seguirà cinc anys més a l'Elisi, sent el primer que és reelegit en els últims 20 anys, ja que els seus dos predecessors, François Hollande i Nicolas Sarkozy, només van governar un mandat.



