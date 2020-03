Madrid decreta el tancament total de l'hosteleria a partir de dissabte

El Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, reunit aquest divendres, ha ampliat les restriccions a bars i restaurants i ha decretat el seu tancament total a partir d'aquest dissabte. L'ordre de tancament també afecta els gimnasos privats.



La decisió se suma a l'adoptada per l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ja va decretar per aquest divendres la suspensió de llicències de les terrasses de Madrid: "Hem d'allunyar-nos de qualsevol focus possible on reunir-nos amb altres persones". El Govern de La Rioja també ha decretat el tancament de bars, restaurants, cafeteries i discoteques durant els dos pròxims caps de setmana.

Euskadi, en estat d'alerta

Per altra banda, a Euskadi la crisi del coronavirus ha entrat en una nova fase. El Lehendakari Íñigo Urkullu ha decretat l'estat d'alerta després del consell de Govern basc. Han aprovat noves mesures per frenar la propagació del covid 19 per "afrontar la crisi de salut que patirem": "Encara no hem passat lo pitjor", ha afirmat. També ha anunciat la creació d'un fons institucional d'urgència dotat amb 300 milions d'euros.



Per altra banda, la crisi del coronavirus entra en una nova fase a Euskadi. Després d'una reunió extraordinària del consell de Govern basc, el lehendakari Iñigo Urkullu ha donat a conèixer que es declara l'emergència sanitària a la Comunitat Autònoma Basca. La mesura s'enquadra en el marc del pla de protecció civil aprovat aquest divendres i que inclourà diferents mesures que seran coordinades entre les diferents àrees de l'Executiu basc. Urkullu ja ha informat sobre aquesta delicada i inèdita situació al president Pedro Sánchez.

"Encara no hem passat el pitjor", ha afirmat Urkullu, qui ha anunciat la creació d'un fons institucional d'urgència dotat amb 300 milions d'euros, "orientat a reforçar el sistema sanitari i també l'educatiu". Hi haurà també un altre fons de 100 milions d'euros per al suport d'autònoms i petites empreses colpejades per aquesta crisi.



Pel que fa la declaració d'emergència sanitària, el lehendakari ha sortit que s'adopta "per a afrontar la crisi de salut". La situació, va dir el mandatari basc, "constitueix una fita històrica per la seva gravetat, conseqüències i prolongació en el temps". "Hem de demostrar la nostra capacitat de treballar en equip i de remar totes i tots en la mateixa direcció", va afirmar.