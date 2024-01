La majoria dels catalans són favorables a la celebració de grans esdeveniments esportius, com la Fórmula 1, el gran premi de Moto GP, la Copa Amèrica de vela o la Vuelta ciclista. És una de les principals conclusions de la tercera onada de l'enquesta Òmnibus 2023 del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que es va elaborar entre l'octubre i el novembre passat a 2.162 persones.

Si anem al detall, més de dos de cada tres catalans (un 68%) està d'acord amb què Barcelona i Catalunya continuïn acollint el campionat de Fórmula 1, tot i les milionàries pèrdues econòmiques que acumula el Circuit de Catalunya. El 40% és molt favorable a la cita anual a Montmeló, mentre que el 28% també ho és, però més moderadament. Els qui es mostren contraris a l'esdeveniment són només un 6%. Aquesta dada es fa pública un dia després de l'anunca que Madrid acollirà un Gran Premi de Fòrmula 1 durant 10 anys a partir del 2026.

Pel que fa a la la Copa Amèrica de Vela a Barcelona, el tercer esdeveniment esportiu més gran del món, el mateix baròmetre recull un 58% de favorables, mentre que els qui s'hi neguen són només un de cada deu. A un 29% els és indiferent. Fa uns mesos, la plataforma No a la Copa Amèrica, conformada pel veïnat dels diversos barris afectats i moviments socials, va denunciar els primers efectes de l'"espoli" veïnal provocat per l'esdeveniment, com un "allau" de demanda per comprar pisos a la Barceloneta, l'obertura de negocis de luxe, l'ocupació d'espais i equipaments públics i un encariment generalitzat.



Els suports al gran premi de Moto GP també són alts, un 69% hi està a favor davant del 6% que no. Finalment, els percentatges són similars si parlem de la celebració d'etapes de la Vuelta ciclista en territori català, un 62% hi està d'acord mentre un 10% són crítics.

Els votants de la CUP i Comuns, els més contraris a la Fórmula 1

El grau d'acord amb la celebració de grans esdeveniments esportius varia significativament entre els simpatitzants de les diverses forces polítiques.

En el cas de la Fórmula 1, els qui votarien a Esquerra es bolquen amb l'espectacle (79%), seguit dels socialistes (75%) i els propers a Junts (74%). Els votants de PP (66%), Vox (67%) i Cs (71%) es mouen en valors similars, mentre que el suport baixa entre les files dels comuns (51%) i les de la CUP (46%, amb un 28% d'obertament contraris).

De fet, els cupaires són els únics que es decanten per no celebrar la Copa Amèrica (30% de gent favorable pel 34% de desfavorables) o la Vuelta a Espanya (32% de simpatitzants d'acord amb l'esdeveniment ciclista, i 42% en desacord).