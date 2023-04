La manca de neu a les estacions d'esquí no frena l'ocupació a les zones de muntanya, que rondarà el 90%

Malgrat la poca neu a les estacions d'esquí, les zones de muntanya assoliran un 90% de l'ocupació aquesta Setmana Santa, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. A la Cerdanya i el Ripollès, on la temporada d'esquí està a punt de finalitzar, es preveu una ocupació del 80% a partir del Divendres Sant, d'acord amb els càlculs de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona.

El turisme rural s'aproximarà al ple absolut a les comarques centrals

Pel que fa als destins costaners, des de la Costa Brava fins a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, s'espera una ocupació que oscil·larà entre el 80% i el 90%. D'altra banda, el turisme rural s'aproximarà al ple absolut a les comarques centrals.

Durant la Setmana Santa, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida espera que les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran registrin una ocupació turística del 90%. La zona del Pirineu serà la protagonista, especialment de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua, per la combinació entre les activitats d'aventura i la recta final de la temporada d'esquí a les estacions obertes. Malgrat les temperatures elevades i la manca de precipitacions, Baqueira Beret, Boí Taüll i Port Ainé es mantindran obertes. Espot Esquí s'ha vist obligada a tancar abans de Setmana Santa per la calor i la falta de neu.



L'oferta d'allotjament per aquests dies serà d'unes 77.000 places, distribuïdes entre les 55.000 unitats de turisme reglat entre hotels, càmpings, cases rurals, albergs i refugis, a les quals s'han de sumar altres 22.000 places d'apartaments.

Càmpings i hotels de Barcelona van a l'alça

Els hotelers dels voltants de Barcelona preveuen una Setmana Santa amb una ocupació alta, tot i que depèn de les condicions meteorològiques. A la zona del Maresme estimen que l'ocupació podria rondar el 85%. "Aquestes dades suposarien un bon inici de temporada", assegura el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera.



A Castelldefels, l'ocupació serà del 80% i a Sitges s'espera arribar al ple absolut durant el cap de setmana llarg. Pel que fa als càmpings, les expectatives són molt millors que l'any passat i s'espera una mitjana d'ocupació del 85%.

L'auge del turisme rural

El turisme rural a la Catalunya Central és altament demandat i es preveu una ocupació propera al 100%. En el cas de l'Alta Anoia, el moment de major demanda serà el cap de setmana de Pasqua quan penjaran el cartell de complet. Aquest cap de setmana, en canvi, les reserves estan una mica per sota, entorn del 80%.



On confien acostar-se a la plena ocupació és al Solsonès i al Berguedà. A aquest últim indret, les reserves estan al 85% de mitjana. "És una mica per sota del que és habitual però veiem també que cada cop hi ha més tendència d'última hora i confiem que amb els dies que queden arribem a gairebé el 100%, apunta el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños.

Turistes locals i estrangers a la demarcació de Girona

El sector turístic de la demarcació de Girona espera una Setmana Santa amb ocupacions entre el 85% i el 90% els dies festius i el 60% i el 65% la resta de setmana. Els visitants es concentraran en les zones litorals del Baix Empordà, la Selva, la Garrotxa i la Selva interior.



L'estada mitjana serà d'entre dos i tres dies i hi haurà turistes catalans, de mitjana edat i públic familiar. Pràcticament la meitat dels visitants en càmpings i apartaments turístics seran de fora, la qual cosa suposa la recuperació del turista sènior que ja hi havia abans de la pandèmia.

Costa Daurada i Terres de l'Ebre

El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre té bones expectatives davant de la primera campanya de Setmana Santa després de la pandèmia. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT) espera assolir una ocupació del 80%, lleugerament superior a la del mateix període de 2019.



Aquests destins rebran principalment visitants de proximitat i del sud de França, que complementaran el turisme esportiu i familiar.