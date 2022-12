Manel Alías guanya el Premi de Comunicació Muriel Casals 2022 d'Òmnium Cultural

Òmnium Cultural ha decidit atorgar el Premi Muriel Casals de Comunicació 2022 al periodista de TV3 Manel Alías "per la seva acurada i arriscada cobertura de la guerra de Rússia a Ucraïna", oferint testimonis de primera mà, amb una mirada política i social".

El jurat, format per Sebastià Serrano, Núria Iceta, Sara Gonzàlez, Àlex Gutierrez, Odei A.-Etxearte, Albert Sàez i Mònica Terribas, ha valorat "una feina de més de vuit anys de pedagogia i informació com a corresponsal a Rússia a través dels mitjans públics i llibres", com són Rússia, l'escenari més gran del món, L'última victòria de l'URSS (2022) i el més recent L'última victòria de l'URSS. Històries fascinants de l'esport soviètic, des de la Revolució fins a Barcelona 92 (Ara Llibres).

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha assegurat que Alías "ha estat un corresponsal de guerra exemplar, explicant rigorosa i objectivament des de la primera línia la guerra de Rússia a Ucraïna amb valentia i professionalitat”. També ha recordat la seva "increïble tasca periodística i polivalència" durant les seves més de dues dècades treballant als mitjans públics catalans.

El guardó es lliurarà aquest dimarts en el marc de la 72a Nit de Santa Llúcia-Festa Òmnium de les Lletres Catalanes.