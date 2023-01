Manel Alías és guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme i Olga Viza amb el de Comunicació 

El Govern ha aprovat aquest dimarts els guanyadors dels Premis Nacionals de Comunicació 2022, que enguany agafen un nou format amb tres úniques categories. L'Executiu ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació a Olga Viza; el Premi Nacional de Periodisme a Manel Alías, ex aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna pels mitjans catalans, i el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa és per la marca Cupra, el seu equip de màrqueting i les agències que hi han treballat.

La periodista Olga Viza. — ACN

"Viza és un referent per a dones periodistes amb la seva feina en un àmbit especialment masculinitzat com és el periodisme esportiu"

El Premi Nacional de Comunicació recau en la periodista Olga Viza López, en reconeixement de la seva llarga trajectòria de 40 anys de professió en els quals ha estat "un referent per a dones periodistes amb la seva feina en un àmbit especialment masculinitzat com és el periodisme esportiu", ha remarcat el Govern. Viza va començar la seva carrera a TVE, amb la cobertura de grans esdeveniments com els Jocs Olímpics de Barcelona, i ha treballat en diversos mitjans, com Antena 3, on va presentar i dirigir els informatius.

El jurat dels premis també ha decidit, per unanimitat, atorgar el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació al periodista de TV3 Manel Alías Tort, ex aequo amb tots els periodistes, càmeres i professionals de la informació que han cobert la guerra d'Ucraïna pels mitjans catalans. El jurat n'ha volgut destacar "l'esforç i el repte per garantir el dret a la informació de la ciutadania, i el rigor i respecte a la deontologia professional amb els quals han cobert el conflicte".

D'Alías, a més, en premien el seu compromís amb la informació, la perspectiva de gènere i la defensa dels drets humans en les seves cròniques des de la regió del Donbass que han visibilitat històries humanes més enllà de les fonts oficials.

Cupra, Premi Nacional de Comunicació Publicitària

El Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa és per la marca Cupra, el seu equip de màrqueting i les agències que hi han treballat. El jurat dels premis en valora "haver estat capaços, en només 4 anys i des de Catalunya, de fer-se un lloc en el sector tan competitiu de l'automoció, lligada amb valors com la sostenibilitat i l'electrificació".

Enguany s'ha decidit remodelar els Premis Nacionals de Comunicació i establir tres úniques categories, per adaptar-los a la realitat canviant del sector. Així, s'eliminen els premis per sectors que s'atorgaven fins ara (ràdio, televisió, premsa, mitjans digitals) i es fusionen en un de sol, de mitjans de comunicació, entenent el caràcter transmèdia de les empreses del sector. La cerimònia d'entrega dels premis tindrà lloc al Palau de la Generalitat el 30 de gener.

Els membres del jurat

El jurat que atorga els Premis Nacionals de Comunicació està presidit per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i l'integren professionals del món de la comunicació i el màrqueting com el degà del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació, Miquel Campmany; la vicedegana del Col·legi de Periodistes, Núria de José; la directora de l'APECC, Helena Solà; els periodistes Carles Cuní i Neus Molina; el president del CAC, Xevi Xirgo; l'experta en comunicació corporativa, Sílvia Alsina, i la professora de comunicació audiovisual, Elena Neira, a més de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja; el secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Oriol Duran; la directora general de Difusió, Eva Pomares, i el director general de mitjans de comunicació, Jordi del Río.