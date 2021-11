Una manifestació demana a Perpinyà que "s'esborrin les fronteres" en la Diada de la Catalunya del Nord 

Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Perpinyà en la Diada de la Catalunya del Nord. Ho han fet per reclamar que "s'esborri la frontera" i en contra de l'actitud dels estats francès i espanyol a qui acusen de "separar els catalans i menysprear la llengua i la cultura". En aquest sentit, els protestants han caminat des de la plaça Catalunya fins a la zona del Castellet a ple centre de Perpinyà on s'ha iniciat una marxa de torxes. Durant la marxa s'ha empaperat l'Ajuntament amb estelades i se n'ha projectat una a la façana del Castellet, després de la prohibició de desplegar-la, per part de l'alcalde, Louis Aliot, que s'ha emportat la majoria de les crítiques.

Els organitzadors de la Diada a la Catalunya del Nord denuncien "censura política i traves administratives" per part de l'Ajuntament que lidera l'ultradretà Louis Aliot. El col·lectiu 7 de novembre assegura que el consistori es nega a que es desplegui una estelada al Castellet, un fet que no es produeix des del 2004. A més, els organitzadors també carreguen contra l'Ajuntament perquè els ha negat per primera vegada ocupar les places Verdun i Victoria que es troben al voltant del Castellet, així com poder instal·lar una tarima i un punt de llum i sonorització per l'acte final de la manifestació. També els recorda que el passat 12 d'octubre sí que es van exhibir banderes espanyoles a la ciutat en motiu de la festa del Pilar.

Finalment, el Col·lectiu 7 de novembre convida totes les entitats i veïns de la ciutat i "a no tenir por al feixisme institucionalitzat". També demana "desobeir pacíficament i, més que mai, cercar la unitat contra l'extrema dreta" i sortir al carrer per "reivindicar i lluitar pels drets més bàsics com són la llibertat d'expressió, de reunió i de manifestació". La Diada ha acabat amb parlaments i un concert.