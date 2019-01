Manifestacions arreu de Catalunya en rebuig a les detencions d'alcaldes i activistes gironins

Milers de persones s'han mobilitzat al conjunt de Catalunya per rebutjar les 16 detencions de polítics -dos alcaldes de la CUP- i activistes que agents de la Policia Nacional han practicat durant aquest dimecres a les comarques gironines. S'han fet concentracions a una trentena de municipis, seguint la convocatòria d'Alcem-nos, la campanya de l'Esquerra Independentista que ha demanat, precisament, respondre amb mobilitzacions a la repressió de l'Estat i que pretén respondre al judici de l'1-O amb una mobilització permanent. Les concentracions més nombroses s'han fet a Girona i Barcelona.



A Girona, epicentre de l'operació policial d'aquest dimecres -els 16 detinguts han estat traslladats a la comissaria de la Policia Nacional de la ciutat, d'on tots han sortit en llibertat i acusats de desordres públics al cap d'unes hores-, s'han concentrat al voltant d'un miler de persones a la plaça 1 d'octubre. Entre els assistents a l'acte de protesta hi havia el president del Parlament, Roger Torrent, veí de Sarrià de Ter. Torrent s'ha mostrat crític amb la repressió a l'independentisme, un moviment "que sempre ha estat pacífic", i ha advertit que els catalans "no renunciarem al nostre dret d'exercir l'autodeterminació". Posteriorment, els concentrats han iniciat una manifestació fins a la Universitat de Girona (UdG).

També a les comarques gironines hi ha hagut concentracions importants a Celrà (Gironès) i Verges (Baix Empordà). No és casualitat, atès que les primeres detencions que han transcendit han estat les dels alcaldes dels dos municipis, Dani Cornellà i Ignasi Sabater, respectivament, ambdós de la CUP. A Celrà s'hi han reunit unes 300 persones, mentre que unes 250 ho han fet a Verges. Allà, l'alcalde, Ignasi Sabater, ha afirmat que l'operació d'aquest dimecres "és una estratègia més de la por però crec que ens hem de moure amb determinació i ens hem d'organitzar".



A Barcelona, un miler de persones han tallat la Via Laietana i s'han mobilitzat just davant de la prefectura de la Policia Nacional que hi ha. A la concentració també s'hi han cridat consignes a favor de l'alliberament dels presos polítics. A més a més, diversos fotoperiodistes han protestat per la detenció, aquesta tarda, de Carles Palacio, fotoperiodista i col·laborador de mitjans com la Directa, Nació Digital o El Nacional, entre d'altres. Ho han fet amb les càmeres apunten cap al cel davant la prefectura de policia. Palacio també està acusat de desordres públics per l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona el passat 1 d'octubre, si bé les imatges mostren com estava degudament acreditat -amb el braçalet de premsa corresponent- i cobria la informació com a professional.

A Tarragona, alguns centenars de persones s'han concentrat davant la subdelegació del Govern espanyol, mentre que a Lleida el punt de trobada ha estat una comissaria de la Policia Nacional. A la capital de Ponent posteriorment s'ha fet una manifestació fins a la subdelegació del govern espanyol. Sabadell, amb mig miler de persones, i Manresa, amb 300, han viscut mobilitzacions que han estat alhora per denunciar les detencions i els 15 mesos d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Reus, Cambrils, Molins de Rei, la Seu d'Urgell o Tortosa són només alguns dels altres municipis on s'han fet concentracions similars.



Els detinguts, a banda dels alcaldes, han estat fonamentalment persones vinculades a organitzacions de l'esquerra independentista, com Poble Lliure, La Forja o el SEPC, si bé també n'hi havia de l'ANC o els CDR.