 Manifestacions per exigir  la llibertat de Hasél en el primer aniversari del seu empresonament

Més d'un centenar de persones s'han manifestat aquest dissabte al vespre a Barcelona per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél, en el primer aniversari del seu empresonament al centre penitenciari de Ponent. Altres manifestacions també han exigit l'alliberament del raper en diverses capitals catalanes.



A Barcelona, la mobilització ha començat a les 19 hores als Jardinets Salvador Espriu de Gràcia, i ha baixat per Passeig de Gràcia. Els manifestants han girat poc abans de les 20 hores pel carrer de Consell de Cent. Els Mossos han identificat una desena de manifestants abans de començar la mobilització als Jardinets de Gràcia. A la mobilització s'han sentit proclames a favor de l'alliberament de les persones empresonades i "represaliades", com Hasél.

Diversos CDR havien cridat a la mobilització descentralitzada, ja que també hi ha hagut manifestacions a Girona, Tarragona i Lleida, sota el lema 'Tombem les lleis repressives'. "Davant la seva repressió, organitzem la resposta", ha estat una de les proclames.



La mobilització d'aquest dissabte s'emmarca en el primer aniversari de l'empresonament de Hasél, i s'afegeix a d'altres accions de la setmana. Dimecres un centenar de persones ja va protestar al davant del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), formant una cadena humana.

L'acte també va servir per presentar la Plataforma Antirepresiva de Ponent, que vol coordinar els prop d'un centenar de casos de persones "represaliades" d'arreu de la demarcació de Lleida arran de protestes post-sentència, per l'empresonament de Hasél o el tall de la Jonquera, entre d'altres.

Rebuig al tractament penitenciari

Hasél va ser empresonat el 16 de febrer de 2021, després que el detinguessin els Mossos al Rectorat de la UdL, i traslladat per ordre judicial al Centre Penitenciari de Ponent. En una entrevista a l'ACN publicada just un any després, el 16 de febrer de 2022, Hasél explica que ha renunciat al programa de tractament penitenciari perquè l'únic que busca és el penediment, "l'objectiu de la repressió", diu.