Desenes de manifestants protesten a Barcelona per reclamar residències "on viure, no morir"

Desenes de persones s'han concentrat aquest dissabte a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar "residències per viure, no per morir". La mobilització, convocada per la coordinadora Residències 5+1, ha reclamat "justícia per a les persones grans que van morir en les residències en condicions indignes, perquè no els van derivar als hospitals ni van rebre l'atenció mèdica que necessitaven".

La mobilització s'ha sumat a la convocatòria de Marea de Residències que ha organitzat manifestacions a les 12 del migdia arreu de l'Estat espanyol per reclamar "una llei de residències que garanteixi unes ràtios de personal suficients, una millora en l'atenció que asseguri les visites i unes condicions de treball millors per a les auxiliars".

La portaveu i presidenta de la coordinadora Residències 5+1, Maria José Carcelén, ha reclamat "justícia per les persones que van morir en condicions indignes" a les residències perquè, a parer seu, "se'ls va discriminar per raó d'edat i no van arribar als hospitals". "Volem un model en què les persones estiguin al centre", ha demanat tot afegint que cal un canvi "en la cartera de serveis, que és on s'estableixen les ràtios de personal" i "s'indica quants gericultors hi ha per resident". "En aquest moment és d'un per cada deu residents", ha denunciat tot subratllant que és la ràtio que hi havia el 2010 "quan la gent era absolutament autònoma".

Per Carcelén també cal "disposar de més serveis" perquè al "99% de les residències no hi ha infermer de nit" i en molts casos "només hi ha un gericultor per planta que s'ha d'ocupar de 30 o 40 persones". "Cal recordar que pràcticament no tenen formació" ha criticat tot explicant que "només necessiten un curset per treballar". "

En declaracions als mitjans, la portaveu de Residències 5+1 sosté que "Salut és molt més que no tenir malalties: és salut física, psíquica i emocional i aquestes dues últimes per l'administració no existeixen". Per aquesta raó ha reclamat a la "Generalitat que s'assegui amb les famílies, com va fer amb les patronals, per parlar del pla sectorial". "No podem mantenir l'aïllament perquè no hi ha estat d'alarma i la gent gran segueixen sent ciutadans de ple dret", ha conclòs.