"La maniobra del Ministeri de Sanitat de reclutar metges graduats catalans per a Madrid té un punt de deslleialtat"

La crisi pel contagi del coronavirus a Catalunya arriba a les portes d'un possible col·lapse del sistema de salut català, una pronòstic que ha portat al Departament de Salut a mobilitzar jubilats, metges recentment graduats i fins i tot estudiants de medicina i infermeria. La Generalitat tem que el pic de contagi agafi els hospitals sense prou professionals i amb un desabastiment de material que ja han anat denunciat durant els darrers dies els treballadors sanitaris.



Públic parla amb el director general de Professionals de la Salut del Departament de Salut, Marc Ramentol, per conèixer com s'està preparant la gestió d'aquesta nova fase, amb un ascens del contagi que no para d'escalar i enmig de la polèmica territorial per la gestió de la crisi, generada a partir de la centralització de les decisions a Madrid.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que incorporaven nous treballadors al sistema: jubilats, metges graduats i estudiants d’últim curs de medicina i infermeria. Com va aquest procés?

Ens estem preparant per entomar un embat que requerirà maximitzar força laboral als centres sanitaris, a banda dels recursos habituals dels quals ja disposem. En aquestes circumstàncies, hem d’explorar cercles perifèrics i extraordinaris. El primer són estudiants de darrer any d’infermeria i medicina de 4t i 6è any respectivament, la segona corona serien metges graduats que es van presentar al MIR el mes de gener i que estan a l’espera d’agafar una plaça i el tercer són professionals jubilats fa menys de dos anys.

I quants estudiants han confirmat ja la predisposició?



Doncs dels 979 estudiants de medicina graduats darrera promoció, a hores d'ara ja ens han confirmat uns 456. La consellera Alba Vergès ja es va posar en contacte amb tots ells i amb els estudiants agraint-los que es posessin a disposició del sistema sanitari. I alguns centres de territoris del Servei Català de Salut ja els estan trucant per incorporar-los.

Quan començaran a treballar?



És qüestió de dies. Ho marcarà el que triguin a col·legiar-se molts d’ells, cosa que la gran majoria ja havia fet i que, a més, s’ha facilitat gràcies a la col·laboració del Col·legi de Metges de Catalunya, que ha ideat una manera exprés de col·legiar-se. I també dependrà de les necessitats que expressin els centres, que els començaran a contactar. El que sí que intentarem és garantir el mínim de desplaçaments possibles, ja que tenim les seves direccions facilitades per les universitats. La lògica del ‘queda't a casa' continua primant.

Segons informacions difoses en aquest diari, el Ministeri de Sanitat ha trucat alguns metges graduats a Catalunya per reclutar-los de cara a reforçar els hospitals madrilenys. Com ho valoren?



"Ens sembla una mesura deslleial intentar captar professionals que hem format a Catalunya, a les universitats catalanes i que segurament volen treballar al sistema sanitari català"

Aquesta maniobra té un punt de deslleialtat, i així ho vam comunicar al Ministerio. El que estem fent amb aquestes mesures és anticipar-nos a la necessitat de professionals exacerbada en qüestió de dies. De fet, ja ho està, d’exacerbada. Ja tenim professionals que fan torns dobles per tot arreu. Ja tenim aquesta necessitat. Per tant, ens sembla una mesura deslleial intentar captar aquests professionals que hem format a Catalunya, a les universitats catalanes i que segurament volen treballar al sistema sanitari.

Han pogut tornar a parlar amb el Ministeri? Hi ha hagut alguna rectificació?

No. Jo expresso la màxima solidaritat amb els companys de Madrid que estan en una situació pitjor a la nostra, però l’evolució de la pandèmia és exponencial i nosaltres estarem com Madrid d ‘aquí a pocs dies. Això, tenim uns dies d’avantatge, però només uns dies. Sabem que necessitarem força professional, per això l’hem mobilitzada.

I tenen previst mobilitzar estudiants d’altres cursos de medicina i infermeria?



De moment no ho tenim previst. Però sí que sabem que se’ns han posat a disposició molts d’ells a través del Consell d’Estudiants de Medicina i dels col·legis professionals.

Els jubilats, que per edat són persones de risc, treballaran amb malalts pel Covid-19?

Es primarà el teletreball i que no treballin de manera directa amb pacients, apartats del contacte amb el virus.

Quin impacte està tenint el coronavirus entre els professionals sanitaris?



De moment, sanitaris malalts només en tenim 384. Tenint en compte que a la sanitat catalana hi ha 143.000 treballadors, 384 és una xifra que genera un impacte relativament petit. La demanda de professionals que estem gestionant és, en part, perquè sabem que els professionals que estan en posicions de més risc aniran emmalaltint, però el principal element és el repunt de casos que haurà d’assumir la sanitat i per la qual es necessitaran molts professionals.

També s’ha parlat molt del desabastiment de material que hi ha als centres. Hem vist com els sanitaris havien de reutilitzar mascaretes o fabricar-se bates amb bosses de brossa.

"Estem podent reposar aquests estocs i sabem que les línies d’aprovisionament no es tancaran. Comença a arribar el material, de nou"

Som conscients que aquest és la principal queixa que ens comparteixen els professionals en els darrers dies i que volen que l’exercici de la seva pràctica professional sigui segur. Fa un mes que muntem la central de compres, que centralitza el sistema públic, el privat i tots els proveïdors. Ens hem trobat amb un pic de demanda mundial d’aquests productes, i a sobre hem tingut algun problema en relació amb països que limitaven les exportacions. Això ha fet que aquests dies els estocs estiguessin molt baixos i que tinguéssim dificultats per anticipar-nos, però tenim la impressió que aquesta situació ha començat a canviar durant els darrers dies. Estem podent reposar aquests estocs i sabem que les línies d’aprovisionament no es tancaran. Comença a arribar el material, de nou.

La falta de material no és només de mascaretes. També s’ha dit que falten respiradors per la gent que, a causa del coronavirus, tingui dificultats serioses per respirar.



Ara mateix no falten respiradors, exceptuant casos puntuals, com ara Igualada on hi ha hagut un pic de demanda urgent. Però si el ritme de contagi continua sent el que és ara, sí que pot haver-hi manca de respiradors. És una de les coses que hem comprat i que estem esperant. Ara per ara, els centres estan recollint tots els respiradors disponibles als seus centres. També dels quiròfans, ja que l’activitat programada ha disminuït molt. S’han desprogramat moltes cirurgies per alliberar recursos. És una pràctica habitual en períodes de crisi.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, parlava de punt de tensió màxim del sistema de salut aquest cap de setmana i de col·lapse la setmana vinent. Què passarà?



Aquesta és la conclusió a la qual vam arribar després d’examinar la corba de casos als hospitals. El que sabem bé és que, d’entrada, el que farà o deixarà de fer que el sistema sanitari sigui capaç d’absorbir la demanda d’atencions pel coronavirus dependrà de com de bé fem el confinament i el distanciament social. D’aquí a les crides perquè la gent estigui mentalitzada, que compleixi les mesures d’higiene. Sabem que, si això no ho fem bé, si això no ho complim de manera estrictament rigorosa, correm el risc de sobrepassar la capacitat del sistema. I sí, el que ens podria passar és el que ja hem vist que passa a altres països: professionals amb jornades maratonianes i falta de recursos.

El Govern de la Generalitat ha estat molt crític amb la gestió de la crisi des de Madrid. Creu que es podria haver evitat aquest punt?



Des d’un primer moment es va tenir una coordinació molt estreta amb el Ministeri. La consellera Alba Vergés va dedicar moltes hores perquè hi hagués una comunicació fluida, no només amb l’Estat, també amb Europa. No estem sols, amb això, i no podem anar sols. Entenem que l’Estat té actius per donar respostes, i la nostra voluntat sempre ha estat la de sumar. Dit això, ens va sorprendre moltíssim la gestió que està fent l’Estat, declarant l’estat d’alarma i centralitzant així les decisions. Estem astorats i perplexes, veient la progressió que el coronavirus està tenint a Catalunya, que no hi hagi confinament total. El contagi als territoris s’està comportant diferents, és clar, Madrid s’està comportant diferent, a Catalunya hi ha un comportament diferent del virus que a Múrcia. No és d’estranyar, perquè a cada territori hi ha comunitats socials diferents. Estem perplexes que hi hagi una voluntat uniformitzadora i que no ens deixin abraçar mesures diferenciadores per anar modulant la resposta al coronavirus. Aquest comportament no fa justícia a la voluntat de cooperació que hem mostrat fins ara. I si a això li sumem que truquen els nostres llicenciats, encara augmenta més la perplexitat.