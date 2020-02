Mantenen la presó preventiva a dos dels investigats per les protestes post-sentència 

L'Audiència de Girona ha decidit mantenir la presó preventiva per dos dels investigats per les protestes post-sentència que segueixen privats de llibertat. Són l'Ibrahim i el Charaf, de 18 i 19 anys i d'origen marroquí. El tribunal ha desestimat el recurs de la defensa amb l'argument que els joves no tenen suficient arrelament per evitar el risc de fugida.



L'advocat de la defensa, Benet Salellas, ha criticat durant la vista que els únics detinguts que continuen a la presó siguin d'origen estranger i ha afirmat que la interlocutòria de presó es basa en "falsedats", com que estan en situació irregular al país. A banda dels dos joves gironins, ara mateix encara hi ha dues persones més empresonades a Catalunya acusades d'haver participat en les protestes i totes són d'origen estranger. També hi ha el cas de Dani Gallardo, detingut després de mobilitzar-se a Madrid i que està a la presó d’Alcalá Meco. A més a més, tres joves més han estat deportats després d'haver estat tancats al CIE. Tot plegat ha provocat que diversos col·lectius antirepressius hagin denunciat l'existència de "racisme institucional".

Presumptament, els dos joves van participar en els disturbis que hi va haver a Girona en el marc de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders independentistes. Les interlocutòries apunten que haurien llançat pedres contra un furgó policial, provocant danys i lesions a dos agents.

Canvi de criteri de la Generalitat

Aquesta vista era la segona que se celebrava per decidir la situació dels empresonats. Aquesta vegada, però, la Generalitat, que exerceix d'acusació, va canviar de criteri i sol·licitava que sortissin en llibertat sota fiança. Només la Fiscalia continuava demanant presó preventiva.



Les interlocutòries de la secció tercera, de les quals ha estat ponent el magistrat Manuel Marcello, descarten que els joves tinguin suficient arrelament que asseguri que no existeix risc de fugida. En el cas d'un dels joves, argumenta que no s'ha aportat documentació que acrediti que té permís de residència i, en el segon, que és "insuficient" perquè no té domicili fix, informa l'ACN.



A la vista, la defensa ha basat bona part de la seva intervenció en acreditar l'arrelament dels investigats, que són extutelats de la Generalitat.