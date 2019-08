Cadis i Maó ofereixen els seus ports i exigeixen a Pedro Sánchez que faci possible l'acollida dels vaixells humanitaris

La pressió contra el president en funcions, Pedro Sánchez, augmenta des de l'àmbit municipal per rebre les persones rescatades al Mediterrani. L'alcalde de Maó, Hèctor Pons, ha posat a disposició de l'Estat els ports de la ciutat menorquina per acollir el vaixell de l'ONG Open Arms i ha insistit que, com a ciutat d'acollida, faran tot el que estigui a les seves mans per ajudar.



Tanmateix, Pons ha demanat al Govern espanyol que prengui una decisió sobre la situació de les persones a bord de l'Open Arms i l'Ocean Viking perquè arribin a un port segur, tot i que ha indicat que no es tracta d'una "qüestió fàcil", ja que afecta polítiques internacionals i, segons ha precisat, "hauria de traçar-se una estratègia a escala europea.



L'alcalde també ha recordat que fa un any Espanya va obrir el port de València a l'embarcació Aquarius amb més de 600 persones rescatades i que ara haurien de ser els països "més propers els que obrissin els seus ports". Aquest mateix dimarts hi ha convocada una concentració al Parc Rochina de la ciutat, una mobilització que Pons diu comprendre per la "indignació" que genera el cas. A Palma de Mallorca també s'hi ha celebrat una concentració davant la Delegació del Govern espanyol en senyal de protesta, que se suma a la d'aquest dilluns a Barcelona.



Maó no és l'única ciutat que s'ha posat a disposició de l'ONG. L'alcalde de Cadis, José María González, ha publicat una carta a les xarxes socials dirigida al president espanyol oferint la ciutat gaditana per acollir els dos bucs de salvament. González lamenta que l'Open Arms continuï a més de 10 milles de qualsevol costa "parat, exhaust, incrèdul", mentre "les veus racistes li neguen atracar a les seves costes i mentre les veus progressistes callen o acusen qui lluita per un món millor de 'no enfrontar-se a decisions importants'", en una clara al·lusió al president italià Mateo Salvini i a les declaracions del ministre de Foment espanyol, José Luis Ábalos.



He enviado una carta al presidente del Gobierno ofreciendo Cádiz para acoger la llegada del @openarms_fund porque no podemos permanecer impasibles ante esta situación límite que viven más de 150 personas



Contra la insolidaridad racista, Cádiz propone compromiso y sensibilidad pic.twitter.com/dAVAV3p5tc — José María González (@JM_Kichi) August 13, 2019

Ábalos carrega contra els activistes de l'Open Arms

El ministre de Foment segueix acumulant declaracions que no agraden als activistes de l'Open Arms. En una entrevista a Telecinco, Ábalos ha posat en qüestió la competència del president de l'ONG, Òscar Camps, de demanar asil per als 31 menors a bord de l'embarcació a l'ambaixada espanyola de Malta: "Entenc que per mantenir viva la qüestió pugui ser un element però no té aquesta capacitat".



Camps no ha trigat a contestar aquestes paraules mitjançant les xarxes socials i ha criticat el "relat que el Govern tracta d'instaurar en l'opinió pública, tractant de mantenir un pols (dèbil) contra el Govern del senyor Salvini a costa d'atacar les ONG que operen en aigües del Mediterrani". "No tractem de mantenir viva la 'qüestió'. Tractem de mantenir vives a les 507 persones que avui estan patint un segrest en mig del mar", ha dit l'activista.