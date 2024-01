Un mapa interactiu mostra els més de 8.000 explosius de diferents conflictes bèl·lics trobats a Catalunya 

Trobar artefactes explosius a Catalunya no és gens estrany, sobretot a aquelles zones que van ser escenari d'un conflicte bèl·lic, com la Terra Alta, on a dia d'avui encara es troben nombroses restes de la Batalla de l'Ebre. Fa relativament poc, l'incendi que va afectar el terme de Corbera d'Ebre, va deixar al descobert restes òssies de combatents d'aquesta batalla entre els boscos cremats. I no és l'únic cas, en el fals sostre d'un domicili de Castellbisbal (Vallès Occidental) que va ser seu de la CNT el 1939 van aparèixer amagades 12 granades de mà.

Entre un 10 i un 20% dels artefactes que es van llençar durantla Guerra Civil no van explotar

Normalment són els especialistes del grup TEDAX dels Mossos d'Esquadra els que van fins al lloc de la troballa i desactiven els artefactes. Ara, amb el compromís de la recuperació i la preservació de la memòria històrica, el cos policial ha dissenyat un mapa interactiu amb els 8.250 explosius localitzats a Catalunya relacionats amb conflictes bèl·lics: des de les Guerres de Successió, passant per les Carlinades, la invasió napoleònica, i sobretot, la Guerra Civil espanyola, ja que es considera que entre un 10 i un 20% dels artefactes que es van llençar durant el conflicte no van explotar i es troben repartits pel territori.

En alguns casos, i malgrat el pas del temps, els artefactes segueixen mantenint-se actius

Segons ha explicat Gustau Aparisi, sotscap de l'àrea TEDAX-NRBQ de Mossos d'Esquadra, el mapa recopila els elements localitzats des del mes de gener de 2012 al territori català i que, en concret són 2.081 projectils d'artilleria, 100 bombes d'aviació, 2.110 granades de mà, 3.491 granades de morter, 26 granades de fusell, 237 espoletes, 17 bombardes, 189 coets i 6 mines. En alguns casos, i malgrat el pas del temps, els artefactes segueixen mantenint-se actius.

El sotscap de TEDAX ha detallat que les comarques on s'han fet més troballes són a l'Alt Urgell, Alt Empordà, Ribera d'Ebre i Baix Llobregat. Aquesta distribució està relacionada amb la Guerra Civil espanyola, l'episodi bèl·lic més proper en el temps. Les dues primeres comarques són zones pròximes a la frontera amb Andorra o França, on soldats del bàndol republica que fugien haurien abandonat armament. Les altres dues, són punts calents del conflicte.

Més de 80 anys amb granades al fals sostre

Entre les troballes que apareixen en el nou mapa interactiu hi destaca la localització de 12 granades de mà en el fals sostre d'un pis de Castellbisbal (Vallès Occidental) que va ser la seu de la CNT durant la Guerra Civil. El propietari que les va trobar va avisar la Policia Local i aquesta va activar el TEDAX dels Mossos, els quals van retirar amb seguretat els explosius.

El fals sostre on es van trobar les 12 granades de mà a Castellbisbal. — ACN

La hipòtesi que pren més força és que aquests explosius els van amagar, tal i com va succeir en molts altres municipis de Catalunya, els anarquistes, quan van veure que perdien la guerra. El ràpid avenç de les tropes franquistes i l'esfondrament fulminant de les que havien de ser les diferents línies de resistència de Barcelona va provocar que haguessin de marxar sobtadament dels pobles i, en alguns casos, enlloc d'endur-se el material bèl·lic, van optar per amagar-ne part en estructures construïdes específicament per a aquest ús com van ser dobles murs o fals sostres.

Un dipòsit soterrat amb 74 bombes d'aviació

La intervenció de Castellbisbal se suma a altres actuacions rellevants que els TEDAX han realitzat durant la darrera dècada. Entre aquestes, sobresurt un dipòsit soterrat amb 74 bombes d'aviació: 27 bombes catalanes de 12 quilos i 47 republicanes de 25 quilos, que els Mossos van trobar en un antic camp d'aviació de les Preses (Garrotxa).

Per altra banda, a la Pobla de Massaluca (Terra Alta), durant l'excavació d'una fossa on es van trobar les restes humanes d'un soldat caigut durant la Guerra Civil espanyola es van localitzar 35 cartutxos de fusell i 3 granades de mà.

A la Pobla de Massaluca, durant l'excavació d'una fossa, es van trobar les restes humanes d'un soldat amb 3 granades de mà

A més, en el Monestir de Santa Teresa a Vic es va detectar material explosiu divers com 12 granades de pinya, 9 universals i 3 poloneses. Es dona la circumstància que aquest convent va ser ocupat per combatents anarquistes durant la Guerra Civil espanyola.

També destaca la troballa d'unes bombardes durant les obres de la piscina municipal de Roses corresponents a l'artirelleria dels segles XVI i XVII. A més, l'any 2001 un pescador va localitzar una mina d'orinc de la Segona Guerra Mundial i la va descarregar al terra enganxada en una xarxa de pesca.

Un submarinista dels Mossos recull un artefacte explosiu submergit en un riu. — Mossos d'Esquadra

A banda, un equip va ser requerit per una troballa de material explosiu en una rectoria de la localitat de Sallent (Bages). La policia va localitzar els artefactes en un amagatall del lateral de l'escala tapat amb una paret falsa de l'interior de la rectoria amb 445 granades, 7,6 kg de dinamita i gairebé 2.000 cartutxos del calibre 7 mil·límetres.

Al riu Ebre els Bombers va trobar 436 artefactes corresponents a la Batalla de l'Ebre. Van aparèixer mentre feien tasques en el marc de la recerca d'una persona desapareguda a l'altura de Benissanet i Miravet (Ribera d'Ebre). Alguns dels projectils detectats corresponien als que van ser llençats per l'aviació alemanya i italiana durant el 1938.