Marcel Mauri: "La Fiscalia ha evidenciat que formar part d’Òmnium és poc menys que un agreujant penal"

Òmnium Cultural ha reclamat aquest dilluns l'absolució dels investigats al Tribunal Suprem pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i ha instat a "les institucions de l'Estat a rectificar". En una declaració institucional de la Junta de l'entitat, llegida de forma solemne pel vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha deplorat que aquest dimarts presti declaració com a investigat el president de l'associació, Jordi Cuixart, i ha criticat que "la justícia espanyola assegui a la banqueta dels acusats a les 140.192 persones que formen part de l'entitat civicocultural amb més socis d'Europa".



"Vam néixer per salvar les paraules i ara, tants anys després, estem també per salvar els drets", ha reivindicat Mauri, qui també ha criticat que s'hagi preguntat als acusats per l'1-O si eren socis d'Òmnium. "Ho hem vist aquests dies amb el Ministeri Fiscal evidenciant que formar part d'Òmnium és poc menys que un agreujant penal. Una justícia injectada de franquisme osa jutjar una entitat forjada en la fosca nit de la dictadura. Però no ho aconseguiran", ha afirmat.

L'entitat considera el judici "de gran transcendència històrica per a Òmnium Cultural i pel conjunt de la societat catalana" i lamenta que s'hagin travessat línies vermelles pròpies d'un sistema de drets i llibertats. Així, ha sostingut que les acusacions que pesen sobre Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que declararan aquest dimarts davant el Suprem, "no tenen cap fonament".



Segons ha pogut saber Públic, la defensa enfocarà les preguntes a Cuixart per fer possible la reivindicació del que va fer la ciutadania l’1 d’octubre i durant els dies anteriors i posteriors”. L'encarregada de dirigir-se al líder d'Òmnium serà l'advocada Marina Roig. Cuixart contestarà les preguntes del Ministeri Fiscal però no de l'Advocacia de l'Estat, així com tampoc ho farà del partit d'ultradreta Vox.



Així mateix, ha criticat que Vox sigui acusació popular en el procés i ha enaltit el paper d'Òmnium a Catalunya "davant els que no tenen un altre projecte que el de la fractura". Mauri ha defensat que Cuixart és "un home bo, compromès i coherent. Un referent d'aquesta lluita per la igualtat" i un exemple de la Catalunya diversa i plural que porta quasi 500 dies en presó preventiva. "Tot i això, per la gent d'Òmnium demà serà un dia d'orgull" per la defensa de la cultura catalana i dels drets civils que ha acompanyat a l'entitat des de la seva fundació el 1961, ha afegit.



Han acompanyat a Mauri els expresidents del Parlament Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol; el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes; els secretaris generals de la UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco; els exdiputats David Fernàndez (CUP) i Lluís Llach (JxSí), i el nebot de Cuixart Pol Leiva, en nom de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).



També estava la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina; el coordinador nacional de la Unió de Pagesos, Joan Caball; la presidenta de l'Acadèmia del Cine Català, Isona Passola, i el jove que va perdre un ull durant l'1-O a causa d'un impacte de pilota de goma, Roger Español, qui demà assistirà al judici com a públic, entre d'altres, que han corejat 'Llibertat' al terminar l'acte.

Judici al carrer



Fonts d'Òmnium han explicat a Europa Press que aquest dimarts, coincidint amb la reanudació del judici al Suprem, tornaran a tallar el carrer Diputació de Barcelona, davant la seu de l'entitat, per col·locar una pantalla de grans dimensions per poder seguir les declaracions de Cuixart i Forcadell.



Ja ho van fer el passat dijous, quan era el torn de l'expresident de l'ANC jordi Sànchez, i van col·locar unes 200 cadires entre els carrers pau Claris i Roger de Llúria per seguir les seves explicacions davant el tribunal, i ho tornaran a fer aquest dimarts a les 9.30 h.