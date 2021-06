Marcel Vivet, condemnat a cinc anys de presó per la manifestació 'Holi' contra Jusapol el 2018

L'activista independentista Marcel Vivet ha estat condemnat a cinc anys de presó per desordres públics i atemptat contra l'autoritat per la manifestació contra Jusapol el 2018 a Barcelona, en què segons l'acusació hauria ferit a un agent dels Mossos d'Esquadra. Es tracta de la protesta en què es va llançar pintura als agents, simulant el festival Holi. A més, l'Audiència de Barcelona el condemna a pagar una multa de 600 euros per lesions i una indemnització de més de 1.512 euros a l'agent, com ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'activista a Twitter. Durant el judici, el jove va negar haver colpejat l'agent amb el pal d'una bandera, com sostenia l'acusació.

La Fiscalia li demanava cinc anys i mig de presó i 2.160 euros per lesions lleus, atemptat a l’autoritat i desordres públics, mentre que la Generalitat li demanava quatre anys i nou mesos. L'acusació del Govern va generar polèmica i la defensa va mediar perquè fos retirada, però finalment no va ser així.

El matí del 29 de setembre del 2018, el sindicat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil Jusapol es volia manifestar a la plaça Sant Jaume, però plataformes independentistes van ocupar l’espai abans. El jove, col·laborador de Dolors Sabater quan era alcaldessa de Badalona, va assistir a la contramanifestació que va comptar amb el llançament de pols de colors als agents. En un moment de la protesta, es va col·locar amb un company a la primera fila dels manifestants, mantenint la distància de seguretat amb els antiavalots, i en cap moment van intentar superar la línia policial, segons va afirmar al judici.



Els joves asseguren que en cap moment van escometre cap a la línia policial, i en canvi els agents sí que van apropar-se als manifestants i van carregar contra ells. En un moment determinat, Vivet hauria picat amb el pal dos o tres cops a un mosso que tenia davant, lesionant-lo a un canell. L’acusat i el seu company neguen haver donat cops i asseguren que només es van protegir el cos dels cops de porra dels agents. En canvi, l’agent lesionat i el seu caporal sí que van veure l’acusat donar cops amb el pal. Els dos joves han assegurat que com a molt van estar 15 minuts a primera fila i en rebre els cops de porra van marxar cap a casa. La defensa de Vivet va intentar durant tot el judici desacreditar la versió policial, assegurant que en cap de les imatges es veu el seu client colpejant el mosso amb el pal de la bandera. A la sentència, tanmateix, l'Audiència de Barcelona dona més credibilitat als agents que a la defensa.