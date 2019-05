Només tres testimonis han calgut aquest dimarts per esgotar la paciència de Manuel Marchena, president de la Sala penal del Tribunal Suprem, que ha fet gala del seu to més acerat quan encara no havien passat 30 minuts de l'arrencada de la 44a sessió del judici a la cúpula del procés, i quan encara quedaven uns altres 18 testimonis per desfilar davant l'Alt Tribunal.

Marchena, a Marina Garcés: "La febre no té cap transcendència jurídica. No ens parli de la seva febre. I no em repliqui"

El tercer d'ells, l'advocat Lluís Matamala, es guanyava el retret del magistrat abans inclòs de començar a declarar. Demanava contestar en català, i Marchena subratllava que, com advocat, es remetia als "seus coneixements" jurídics, així com al criteri ja explicat per la sala sobre aquesta qüestió.



"Vostè contestarà en castellà. Si no vol, vostè s'aixeca, assumeix les conseqüències legals i hem acabat", responia el president del tribunal, però el testimoni seguia insistint. "No, no, no", responia el magistrat, silenciant el micròfon i advertint-li que havia de desistir de mantenir debat amb ell.



"Si vostè introdueix qualsevol element de debat o controvèrsia serà expulsat", i "assumeix les conseqüències penals", el tallava. Moments després, cridava l'atenció de nou al testimoni -"No m'interrompi. Quan jo parlo, vostè guarda silenci"-.



Només uns minuts abans, quan encara no havia començat l'interrogatori, li havia ordenat que tragués les seves notes de la taula i les diposités en la taula del costat. Una escena semblant havia tingut lloc només uns minuts abans, en aquest cas amb la segona testimoni, la filòsofa Marina Garcés, que en alguna ocasió havia abaixat la vista per consultar el "guió" que portava. "Vostè no pot portar un guió, la llei ho prohibeix. Per consultar un guió ha de consultar el tribunal", "deixi aquest guió", ordenava a la testimoni, que assegurava que sí que li havien autoritzat a usar-ho, abans d'accedir a la sala.



L'advocat del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, responsable de la citació d'aquesta testimoni, intervenia en aquest punt, per veure's de nou tallat per Marchena. "No entrarem en el debat sobre què pot o què no pot tenir el testimoni".



L'interrogatori de Garcés també començava malament: com passa amb tots els testimonis, el president del tribunal li demanava que aclarís si coneixia a algun dels 12 processats, i ella responia que tenia "un cafè pendent" amb Cuixart. "Li pregunto si té alguna relació, no quant temps porta amb un cafè pendent".



Poc després, preguntada per l'1 d'octubre de 2017, la jornada del referèndum sobiranista, la testimoni relatava que va passar la nit "amb dècimes", per a veure's de nou tallada per Marchena. "La febre no té cap transcendència jurídica. No ens parli de la seva febre. I no em repliqui".



I, de manera similar, li instava a estalviar-se "les seves apreciacions personals", que "no tenen gens d'interès pel tribunal", quan la testimoni relatava que "va al·lucinar" l'1-O: "Vostè no ve aquí per a explicar al tribunal el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril". "Aquestes valoracions no interessen al tribunal i no podem perdre el temps", etzibava.



(Hi haurà ampliació)