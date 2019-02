Manuel Marchena s'ha convertit en un dels clars protagonistes del judici al procés [Aquí, el qui és qui al complet]. El magistrat president de la Sala penal del Tribunal Suprem, responsable d'enjudiciar aquesta causa, és conscient que els dirigents independentistes processats acudiran al Tribunal de Drets Humans de la UE de no estar conformes amb la sentència que ell rubriqui. Per això Marchena mesura molt bé cadascun dels seus passos, però també els de la resta de les parts, buscant evitar que Estrasburg pugui fer-li qualsevol retret.

Marchena, al públic de la Sala: "Si tornen a insistir en el riure com una de les seves respostes seran desallotjats. Mantinguin el respecte"

En un judici retransmès per streaming, amb més de 600 periodistes acreditats pel seu seguiment, i davant el constant degoteig de càrrecs públics catalans que vénen a donar suport als processats, com el president de la Generalitat, Quim Torra, o el president del Parlament, Roger Torrent, el veterà jutge sap que està sota totes les mirades.



Amb to afable, sempre exquisit en les formes, el president del Tribunal del procés no ha dubtat en deixar clar que l'autoritat a la Sala és només seva: ha parat els intents dels ultradretans de Vox per fer campanya electoral des de la sala, aprofitant-se del seu rol com a acusació popular, i ha reprès a les defenses, a la Fiscalia i a l'Advocacia de l'Estat quan l'ha considerat oportú, deixant-los clar que no és fàcil enganyar-li –“Reconegui'm que el vídeo no era necessari”-, increpava recentment a una de les defenses, després de permetre l'exhibició d'un document audiovisual a la sala.



A més, ha estat permissiu pel que fa a les declaracions dels acusats, contundent quan ha apreciat irregularitats o errors, i mentre les defenses critiquen els errors i patinades de la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat, és difícil trobar comentaris similars a la labor que desenvolupa el president de la Sala. Sempre amb puny de ferro en guant de seda, per citar el refranyer. "Quan jo estigui parlant, deixi'm parlar”, etzibava al lletrat Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

Jordi Sànchez: "Hi ha whatsapps que s'han enviat que han compromès la dignitat i el bon nom del president d'aquesta sala"

Marchena, a més, ha sabut recórrer al silenci en un dels moments més tensos de les sis sessions de judici que han transcorregut fins avui: quan Jordi Sánchez, expresident de la ANC, va recordar els missatges que van portar al president de la Sala a rebutjar convertir-se en president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en virtut del pacte segellat entre PP i PSOE en aquest sentit. Els missatges del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, que va prometre als parlamentaris conservadors que continuarien controlant “des de darrere” aquesta sala, malgrat el ja frustrat ascens de Marchena a l'òrgan de govern dels jutges, van fer volar aquest pacte, i van servir a les defenses per a recusar al president de la Sala, sense èxit. També van sol·licitar la compareixença de Cosidó, exdirector general de la Policia Nacional.



No obstant això, el Tribunal que presideix Marchena, el mateix que ha cridat a atestar aquest dimecres a l'expresident del Govern Marià Rajoy, a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i als exministres Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido, així com al lehendakari, Íñigo Urkullu, ha optat per rebutjar la compareixença de Cosidó.



Sànchez, a més, va ser el primer de tots els processats a referir-se directament a aquesta qüestió, durant la seva dura picabaralla amb el fiscal Javier Zaragoza : “Perdoni no vull ser impertinent. Hi ha whatsapps que s'han enviat que han compromès la dignitat i el bon nom del president d'aquesta Sala, i és evident, pel que ell ha dit, que ell no sabia res d'aquests whatsapps. Amb la qual cosa, estem aquí”. Marchena va guardar absolut silenci.



Amb la vista posada en la represa de les sessions amb els interrogatoris als dos últims processaments aquest dimarts -Jordi Cuixart i Carmen Forcadell-, i a punt que comencin a declarar els testimonis, aquest és un repàs a algunes de les frases que ha deixat Marchena en les dues primeres setmanes de judici.

Als ultradretans de Vox



Quan el número dos dels ultradretans i lletrat, Javier Ortega Smith, va demanar llegir les preguntes que havien preparat per a Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, després de negar-se aquest a respondre, ni als ultres ni a les altres dues acusacions: "La Sala no pot ni tan sols prestar-se a una escena en la qual vostè formula preguntes i ell digui 'no contesto", va resoldre Marchena. “L'interrogatori només podrà centrar-se en els aspectes fàctics". "No serà un debat ideològic", va advertir abans -(14-02-19)-.



A la petició de prohibir els llaços grocs, un símbol que entre els processats només lluïa Sànchez: "La Sala vol interpretar que és un símbol ideològic i en conseqüència no posarà cap obstacle al fet que els acusats usin aquest símbol” –(13-02-19)-.

A l'acusat Jordi Turull



A Turull: "Tindrà dret a un torn d'última paraula per treure tot el que vulgui"

“No aprofiti l'interrogatori per a fer judicis de valor sobre la correcció, desmesura o notícies de premsa”, “o sobre el que li sembla l'acusació”; “Està vostè valorant la querella [de Fiscalia, que va donar origen al judici]. Faci un esforç per no valorar en termes jurídics la querella”; “Vostè tindrà dret en el torn d'última paraula a esplaiar-se tot el que vulgui" -(19-02-19)-.

L'acusat Josep Rull

“El Tribunal no veu la llengua catalana com una amenaça”, “res més lluny”/ [Sobre els retrets de Rull al fiscal]: “No retregui els termes en els quals ha desenvolupat el seu escrit d'acusació”; "No necessitem el judici de retret afegit que vostè formula al ministeri fiscal”; “No fa ni tan sols falta que li digui a la Sala què és rellevant i què no és rellevant”; “No és el moment de fer valoracions” -(20-02-19)-.

A l'acusat Joaquim Forn



Després que l'exconseller d'Interior critiqués les tesis “peliculeras” del Ministeri Públic: "Hi ha comentaris que semblen...", va dir, fins que Marchena li va tallar: "Deixi que faci la pregunta" –(14-02-19)-.

A Jordi Pina, advocat de Sánchez, Turull i Rull, en l'interrogatori al primer



A Pina: "Quan jo estigui parlant deixi'm parlar. Hem quedat que quan jo faig ús de la paraula vostè no està en l'ús de la paraula"

“No ens pronunciarem sobre el valor probatori de res. I el que és més important, quan [jo] estigui parlant deixi'm parlar”; “Hem quedat que quan jo faig ús de la paraula vostè no està en l'ús de la paraula"/ "No entrarem en debat amb el Ministeri Fiscal”.

A Marina Roig, lletrada de Jordi Cuixart, durant l'interrogatori a Sànchez



Després que ella plantegés que en la fase de prova “ens puguem passar tres mesos veient vídeos”: “No, no. No ens passarem 3 mesos veient vídeos” / Després de defensar Roig que era necessari visionar un vídeo per a situar a Sànchez: “Intenti convèncer-nos que és necessari”; “Intenti convèncer-nos que és indispensable per a la defensa del senyor Cuixart”; “Reconegui'm que el vídeo no era necessari”, va etzibar a la lletrada després de l'exhibició del document –(21-02-19)-.

A l'advocada de l'Estat, Rosa María Seoane



“No intentem que la resposta s'acomodi a les preguntes” -(20-02-19)-.

A Seoane: "Per favor, senyora advocada de l'Estat, formuli una altra pregunta, oblidis ja del passadís"

“M'he perdut. Faci preguntes més concretes perquè és molt difícil seguir el fil argumental”/ "Pot preguntar sobre això, però no pot aspirar al fet que la resposta li satisfaci” –(19-02-19)-.



Forn va afirmar que no va tenir “problemes” a separar el seu càrrec com a conseller del seu suport polític al referèndum. La fiscal va respondre: “Jo tindria problemes”. Marchena: “Farem preguntes” / “No intentem que la pregunta s'acomodi al que vostè espera” / "Si us plau, senyora advocada de l'Estat, formuli una altra pregunta, oblidi's ja del passadís" [Davant reiterades preguntes sobre la protesta del 20-S de 2017] –(14-02-19)-.

A la Fiscalia



En l'interrogatori a Forn, al fiscal Fidel Cadena:

"Formuli preguntes i no busqui l'adhesió de l'acusat a aquest document”; "Li preguntarem pel que va veure, no per alternatives polítiques”



En l'interrogatori a Turull, al fiscal Jaime Moreno:

"Evitarem exercicis especulatius sobre el que podria haver passat. Preguntem el que l'acusat sap o no",



En l'interrogatori a Sànchez, al fiscal Javier Zaragoza:

Després que el fiscal mostrés la seva estranyesa amb una resposta de Sànchez: “No estem per manifestar estranyesa amb les respostes”; “Això per a l'informe, senyor fiscal. Intentarem evitar les conclusions sobre el que és delictiu o no és delictiu” / “Farem preguntes sobre els fets, no incloguin retrets” / Sobre els tuis en els quals va insistir Zaragoza, que Sànchez va negar haver escrit: “ Ja li ha dit que no pot identificar-ho”; “Aquesta és la seva resposta, no intentem treure-li d'aquí” / “Ara estem interrogant sobre fets”.

Al públic de la Sala



En les butaques reservades al públic se senten un màxim de 100 persones, entre càrrecs públics, familiars dels processaments, periodistes, etc.



“Si tornen a insistir en el riure com una de les respostes seran desallotjats. Mantinguin el respecte a l'acte d'interrogatori que s'està desenvolupant” –(14-02-19, interrogatori a Junqueras)-.



"Al públic li demano que no se sumi ni de grat ni desgrat, ni a les preguntes ni a les respostes. En cas contrari haurem de desallotjar la Sala” –(21-02-19, interrogatori a Sànchez)-.