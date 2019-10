Les mobilitzacions estudiantils i les Marxes per la Llibertat han protagonitzat el matí de la quarta jornada de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes. Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona s'han omplert, en major o menor mesura, d'estudiants en les manifestacions que han portat a terme al migdia, que en alguns casos han derivat també en talls de carrers o d'algun tram de la xarxa viària. Per la seva banda, milers de persones participen en la segona etapa de les cinc Marxes per la Llibertat, avui amb trams més curts per fer nit a una vintena de quilòmetres de Barcelona, on confluiran aquest divendres, dia de la vaga general. La iniciativa l'organitzen l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.



D'altra banda, el Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) ha comunicat que des de dilluns hi ha hagut 339 ferits a les protestes, 128 el dilluns, 119 el dimarts i 92 el dimecres. Pel que fa als detinguts durant la protestes, la xifra s'eleva a 101, segons informa el Ministeri de l'interior. D'aquests, 52 van ser detinguts ahir, 38 pel cos dels Mossos i 14 per la Policia Nacional.

Marea estudiantil a Barcelona

La mobilització estudiantil ha estat especialment concorreguda, ja que segons la Guàrdia Urbana ha reunit fins a 25.000 persones, xifra que els organitzadors han elevat a 40.000. Ha arrencat a les 12h i ha recorregut tota la Via Laietana, després d'arrencar de la plaça Universitat. Els crits de "llibertat presos polítics" i "independència" hi han sovintejat. En finalitzar, alguns joves han tallat la circulació a la Ronda Litoral. Prèviament, hi havia hagut talls a la Diagonal. La manifestació ha tingut dos finals: la plaça Sant Jaume i la plaça de la Mercè, davant de la UPF.

🙌🏾 Hem sigut més de 40.000 persones a Barcelona i desenes de milers a Tarragona, Lleida i Girona per contra la repressió a tot un poble.



➡️ Hem ocupat gairebé tots els rectorats del Principat i hem guanyat!



Ara, continuem! 💪🏾 #EstudiantsHoAturemTot#LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/E2QR2gy0cR — SEPC (@SEPC_nacional) October 17, 2019

A Girona, la mobilització ha reunit més de 4.000 estudiants i també ha implicat una ocupació del rectorat de la universitat de la ciutat. A Lleida la xifra d'assistents s'ha situat en el miler, mentre que a Tarragona han estat uns 500.



D'altra banda, la vaga estudiantil, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i el Sindicat d'Estudiants ha guanyat seguiment a mesura que han passat els dies. Segons les dades donades pel Serveis Territorials del Departament d'Educació, el seguiment a secundària i Formació Professional s'ha duplicat o triplicat aquest dijous respecte ahir. A Lleida, per exemple, ha superat el 50%, a les Terres de l'Ebre, el 80%; a Barcelona, el 35%, i al Baix Llobregat ha estat a tocar del 50%, quan ahir va situar-se en el 28%.



Milers de persones segueixen les Marxes per la Llibertat

Segon dia de les Marxes per la Llibertat. Les columnes, que en total sumen desenes de milers de persones, avancen pels cinc recorreguts des de diferents punts de Catalunya. Les marxes han arrencat avui de Sant Quirze del Vallès, Malgrat de Mar, Igualada, Manresa i la Garriga, en tots els casos reunint milers de persones.



En declaracions als mitjans, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha manifestat des de Manresa que“necessitem imperiosament que prioritzin aquesta unitat de projecte i que es deixin de les disputes electorals i que tornin a posar sobre la taula un projecte engrescador." Segons Paluzie, no es poden només fer crides a mobilitzar-se al carrer sense una resposta política institucional: “Necessitem que hi hagi una resposta política que estigui a l’alçada i que es prioritzi aquesta unitat estratègica per la independencia”, ha dit.